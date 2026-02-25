俄烏戰爭屆滿4年 布魯塞爾遊行聲援烏克蘭

俄烏戰爭屆滿4年，百餘名民眾今天在布魯塞爾的歐洲議會周邊遊行，高喊口號並舉著各式標語，強調和烏克蘭站在一起。除了關心烏克蘭的民眾、NGO工作者，也有曾經參戰的退伍軍人出現在隊伍之中。

俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭，迄今滿4年，歐盟重申對烏克蘭的支持，以及聲援烏克蘭人民，同時加強對於俄羅斯的壓力，迫使俄羅斯停止侵略行為，並進行有意義的和平談判。

24日下午，超過百名支持烏克蘭的民眾走上街頭，繞行歐洲議會周邊區域，高呼口號同時手舉「保護烏克蘭就是保護歐洲」、「和烏克蘭站在一起」等標語。遊行隊伍中也有人手持陣亡或失蹤烏克蘭士兵的照片，表達哀悼。

曾經接納一個烏克蘭難民家庭長達4年的民眾帕爾（Mike Parr）今天也舉著自製的標語參與遊行，他告訴中央社記者，參加遊行的目的是為了展現「與被侵略的烏克蘭人團結一致」。

他說，必須要時刻提升國際社會對烏克蘭的關注，提升關注程度就是為了幫助烏克蘭人。

帕爾指出，守護烏克蘭對歐洲來說很重要，因為很明顯俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）有明確的野心想要控制其他國家，若烏克蘭倒下，這會讓其他國家變得更容易遭遇危險與壞事，「烏克蘭目前正在保衛歐洲，這就是顯而易見的事實」。

除了高呼口號、唱歌與默哀等活動外，遊行現場也安排多段短講。

一名曾參與俄烏戰爭的退伍軍人發表短講時指出，烏克蘭不是只有在保護自己，也是在保護整個民主世界，免於受獨裁與暴力的侵害。烏克蘭從未想要這場戰爭，只想要成為歐洲與文明世界的一分子，但俄羅斯想奪走這一切。

他說，目前仍有成千上萬的家庭正在等待他們的家人歸來。希望有一天，所有被俘的士兵都能回到家鄉，失蹤的人都能被找到。

NGO工作者庫日姆（Olena Kuzhym）與同伴身披烏克蘭國旗現身於隊伍之中，她接受中央社採訪時指出，每個人都可以參加遊行、捐款，或是擔任志工，成為烏克蘭的聲音，並向歐洲政治家與所有支持烏克蘭的國家其友好政治家發聲。

至於在國家與國際層面，她認為應加強制裁、堵住漏洞，必須動用俄羅斯遭凍結的資產，強力地武裝烏克蘭，讓侵略者為烏克蘭的國防付費。

庫日姆說，拯救烏克蘭不僅對烏克蘭本身很重要，對整個歐洲乃至全世界都很重要，因為有侵略意圖的國家正在觀察世界對俄羅斯入侵的反應。