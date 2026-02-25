澤倫斯基提2027年入歐目標 歐盟未鬆口具體時程

俄烏戰事邁入第5年，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，希望烏克蘭能於2027年加入歐盟，憂心拖延恐讓俄羅斯未來有機會阻撓入歐進程，但歐盟執行委員會主席范德賴恩未對時間表作出承諾。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會見范德賴恩（Ursula Von der Leyen）與歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）。在三方聯合記者會上，范德賴恩表示烏克蘭正朝正確方向改革，終將成為歐盟成員，但進度取決於是否達成標準，「無法列出具體日期，但我們的支持是明確的。」

范德賴恩指出，自2022年戰事爆發以來，歐盟已向烏克蘭提供2000億歐元（約新台幣7兆3900億元）軍事與財政援助。針對先前承諾、總額約900億歐元的貸款計畫，儘管近日遇上阻攔，但承諾會用不同方式撥付。

她說，貸款將優先用於採購及建置國防設備，首批包括無人機與飛彈，盼在復活節前交付，並強化歐盟與烏國雙方軍工合作；另將聚焦能源措施。她表示，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）已投資30億歐元、提供逾1萬1000台發電機，是烏克蘭目前能源援助最大捐贈方，未來將再投入1億歐元作即時支援，並推動總額9.2億歐元的能源計畫，以穩定供電與進行修繕，確保明年冬季不致出現能源危機。

針對匈牙利對俄羅斯第20輪制裁案持保留態度，范德賴恩表示，第19輪制裁時也曾面臨類似情況，有信心最終可獲通過。

范德賴恩譴責俄羅斯無人機近日攻擊「友誼」輸油管（Druzhba）導致管線受損，影響歐洲能源安全，她指在克羅埃西亞協助下，石油已改由亞得里亞海輸油管運往匈牙利、斯洛伐克與塞爾維亞，並盼儘速完成修復。

匈牙利先前表示，在俄羅斯經由「友誼」輸油管恢復對匈供油前，將阻擋歐盟向烏克蘭發放約900億歐元貸款計畫。

此外，澤倫斯基今與丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、冰島、拉脫維亞、挪威和瑞典等8國領導人舉行首腦峰會。在「烏克蘭－北歐－波羅的海國家」聯合記者會回應提問時，澤倫斯基說目前和談最具爭議的議題仍圍繞領土歸屬，包括位於札波羅熱（Zaporizhzhia）的核電廠。

據報傳出莫斯科有意未來與基輔共同營運並分配收益，澤倫斯基說這與財政無關，而是領土原則問題。

談及在阿布達比與瑞士舉行的烏俄美三方會談，澤倫斯基表示，美方代表表達希望儘速終戰的意願，但對於媒體詢問美國總統川普（Donald Trump）是否提及在7月4日美國國慶日前結束戰事，他說未曾聽聞相關說法。

澤倫斯基重申，烏克蘭支持加快加入歐洲聯盟並盼戰事早日落幕，但「加快的意願與土地割讓議題沒有掛鉤」。他透露，最近一輪會談唯一進展，是俄烏軍方代表就停火後監督機制達成共識，並收到有望再次交換戰俘的正面訊號，但未透露具體人數。

美國持續斡旋俄烏達成和平協議。不過，俄方要求烏軍撤出仍掌控的東部頓巴斯（Donbas）地區，雙方尚未取得共識。