俄烏戰爭4週年巴黎鐵塔點亮藍黃光 烏國僑民想回家

俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭，迄今滿4年，巴黎艾菲爾鐵塔點亮代表烏克蘭國旗的藍、黃色燈光以示支持，烏克蘭人祈願戰火平息好讓他們返國，也有許多法國人聲援。

晚間近9時，人群聚集在艾菲爾鐵塔對面的托卡德洛（Trocadéro）人權廣場，在烏克蘭女子合唱團的歌聲中，等待鐵塔燈光從平時的橙黃色換成烏克蘭國旗的顏色。

烏克蘭駐法國大使奧梅成柯（Vadym Omelchenko）致詞時說：「這4年來有著苦難、破壞和痛楚，但也有烏克蘭人4年來的戰鬥、韌性和勇氣。有一件事可以肯定：世界會知道，烏克蘭人都是鬥士。」

法國人約安（Johann）披著烏克蘭國旗來到廣場上聲援烏克蘭，4年前戰爭爆發時，他正好因為工作住在莫斯科，相當於親身經歷開戰時刻。

他接受中央社記者訪問時表示：「這場戰爭顛覆了我的生活，是我一生中最戲劇性的事件。」戰火爆發後，他無法忍受一些俄羅斯人對於軍隊在烏克蘭犯下的暴行漠不關心，於是帶著家人返回法國，但他更擔心的是這場戰爭動搖了國際法根基，因為俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）企圖改變規則。

約安說，每個國家都想捍衛自己的利益，但普丁捍衛俄國利益的方式是不再遵守國際法，而是武力至上，俄羅斯作為聯合國安全理事會常任理事國，本該維護聯合國憲章，自己卻違背憲章，「這很嚴重，因為這意味著我們不知道孩子未來會生活在一個怎樣的世界」。

他認為，烏克蘭堅守陣地，相當於保護其他歐洲人，而俄烏戰爭打了4年之久，部分是因為歐洲提供的支援還不夠，或者不夠迅速。

烏克蘭人伊麗娜（Iryna）在俄烏戰爭開打之後來到法國生活，今晚與朋友來到人權廣場紀念戰爭4週年。她來自烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv），距離俄羅斯邊界僅約30公里，當地戰火相當猛烈。

伊麗娜透過翻譯軟體接受中央社訪問時說，這場戰爭迫使烏克蘭人流離在外、甚至失去性命，哈爾科夫位在前線，頻頻遭到轟炸，人們無法回家，她期望戰火早日平息，讓她回到自己的國家，「我很想念烏克蘭」。

她與一群朋友認為，面對俄羅斯很難達成真正和平，「我們必須戰鬥，保衛自己國家的每一寸土地」；她也相信，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）正盡其所能為國家爭取和平，堅決不出讓領土。

俄羅斯入侵烏克蘭4年來，雙方損失慘重，但都極力避免戰敗。在外交上，俄國態度強硬，烏克蘭則拒絕割讓領土，談判陷於僵局。

歐洲國家普遍支持烏克蘭，但其軍事資源有限，且內部存在分歧，例如匈牙利近期阻撓歐盟對俄國實施新一輪制裁及貸款給烏克蘭。