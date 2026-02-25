伊朗外長：與美方達成核協議指日可待

美國與伊朗下一輪核談判預計26日在瑞士日內瓦登場，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，與美方達成核協議「指日可待」。

法新社報導，阿拉奇（Abbas Araghchi）在社群平台X發文說：「我們擁有歷史性的機會達成一項空前的協議，回應彼此關切之事，促成共同利益。」

阿拉奇指出，達成一項協議「指日可待，前提是外交（手段）優先」。

阿拉奇在貼文中表示，「伊朗無論在任何情況下都不會發展核武」，但也表示德黑蘭擁有「和平使用核能」的權利。