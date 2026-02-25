巴西南部豪雨成災 至少25死43失蹤

巴西東南部的米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）近日被暴雨侵襲後，當地政府宣布至少25人罹難，另有43人失蹤。災情包含河水氾濫，以及土石流沖毀房屋。

法新社報導，豪雨昨天開始造成嚴重災情。消防隊分享的影像顯示，米納斯吉拉斯州的街道變成洶湧的河流，有居民緊抓電線桿試圖保命，也有人在窗邊揮手求救。

搜救犬今天也投入救災行列，在瓦礫堆與泥土之中搜尋生還者，數百名救援人員與居民也加入尋找失蹤親友的行列。

路透社報導，官方統計指出，茲灰福拉市（Juiz deFora）有18人死亡、40人失蹤，烏巴（Uba）則有7人死亡、3人失蹤。這兩個城市相距約110公里。

茲灰福拉市政府表示，豪雨引發的洪水和土石流迫使多間市立學校停課，約440人已被迫撤離。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在社群媒體X發文表示，「我們將著重確保人道援助、恢復基本服務、支援流離失所的人，以及提供重建援助。」

而巴西政府已經承認茲灰福拉市進入災難狀態，並加快救援工作。

巴西大部分地區的雨季高峰出現在夏季，也就是12月至3月，且常伴隨大雨、雷雨、洪水及土石流。

茲灰福拉市府表示，今年2月為該市歷史上降雨量最多的2月，雨量已超過當月預期的兩倍。市長瑪索羅門（Margarida Salomao）在社群媒體發文直言，情況「非常危急」。

巴西國家氣象機構今天針對14個州發布豪雨警報，其中米納斯吉拉斯州與里約熱內盧州（Rio deJaneiro）全境被列入警報範圍。