巴西南部豪雨成災 至少25死43失蹤

中央社／ 巴西茲灰福拉市24日綜合外電報導

巴西東南部的米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）近日被暴雨侵襲後，當地政府宣布至少25人罹難，另有43人失蹤。災情包含河水氾濫，以及土石流沖毀房屋。

法新社報導，豪雨昨天開始造成嚴重災情。消防隊分享的影像顯示，米納斯吉拉斯州的街道變成洶湧的河流，有居民緊抓電線桿試圖保命，也有人在窗邊揮手求救。

搜救犬今天也投入救災行列，在瓦礫堆與泥土之中搜尋生還者，數百名救援人員與居民也加入尋找失蹤親友的行列。

路透社報導，官方統計指出，茲灰福拉市（Juiz deFora）有18人死亡、40人失蹤，烏巴（Uba）則有7人死亡、3人失蹤。這兩個城市相距約110公里。

茲灰福拉市政府表示，豪雨引發的洪水和土石流迫使多間市立學校停課，約440人已被迫撤離。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在社群媒體X發文表示，「我們將著重確保人道援助、恢復基本服務、支援流離失所的人，以及提供重建援助。」

而巴西政府已經承認茲灰福拉市進入災難狀態，並加快救援工作。

巴西大部分地區的雨季高峰出現在夏季，也就是12月至3月，且常伴隨大雨、雷雨、洪水及土石流。

茲灰福拉市府表示，今年2月為該市歷史上降雨量最多的2月，雨量已超過當月預期的兩倍。市長瑪索羅門（Margarida Salomao）在社群媒體發文直言，情況「非常危急」。

巴西國家氣象機構今天針對14個州發布豪雨警報，其中米納斯吉拉斯州與里約熱內盧州（Rio deJaneiro）全境被列入警報範圍。

巴西 失蹤 社群媒體

延伸閱讀

關稅重來變15% 中巴墨加反成贏家 英歐等盟友最受衝擊

川普再啟15%關稅 分析：巴西意外成最大受益者

全球資金湧入拉美股市

南韓結盟巴西 升級戰略夥伴

相關新聞

美軍方警告 攻打伊朗缺彈藥與盟友支持

美國總統川普有意空襲伊朗，但美國多家媒體報導，知情人士透露，美國參謀首長聯席會議主席凱恩警告，美軍防空飛彈短缺和阿拉伯盟...

內亂案一審被判無期徒刑 尹錫悅提起上訴

韓聯社報導，南韓前總統尹錫悅十九日因內亂案一審被判無期徒刑，尹錫悅廿四日已透過律師提出上訴。

防報復 美撤駐黎巴嫩使館人員

衛報報導，美軍加大在中東部署可能空襲伊朗之際，美國政府宣布撤離駐黎巴嫩使館數十名人員。多位美國官員示警，伊朗若遇襲，可能...

美籲北京加入軍備管制條約

美國廿三日指控中國大幅擴充核武庫，並指北京曾秘密進行核試，敦促中國應該加入未來的軍備管制條約。

俄烏戰場無人機主宰 台港志願兵見證前線變革

俄烏戰事邁入第5年，戰場樣貌已翻轉，從早期壕溝對峙、重炮互轟，演變為無人機主宰天空。來自台灣與香港的志願兵「秋馬」與「皮...

俄入侵烏4周年 德國總理：習近平能讓普亭立即停戰

德國總理梅爾茨周二啟程前往中國訪問。2月24日也是俄羅斯入侵烏克蘭4周年的日子。梅爾茨指出，中國在這場戰爭發揮了關鍵作用。梅爾茨在柏林參加德新社主編會議時表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。