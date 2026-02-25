法國羅浮宮驚天竊案等困難多 館長請辭獲准

中央社／ 巴黎24日綜合外電報導

法國總統馬克宏今天批准巴黎羅浮宮博物館館長戴卡赫（Laurence desCars）的辭呈。這間舉世聞名的博物館近期正在盡力設法處理震驚各界的珠寶竊案，以及不斷上演的罷工。

綜合法新社與路透社報導，有竊賊去年10月在光天化日之下，盜走羅浮宮博物館（Louvre Museum）內價值約1億美元的法國皇冠與珠寶之後，戴卡赫面臨的壓力與日俱增。

目前，這場驚世竊案仍在調查。戴卡赫在去年的竊案發生不久後就曾提出辭呈，但被馬克宏（EmmanuelMacron）慰留。馬克宏在2021年任命她擔任館長。

而法國總統府今天宣布，戴卡赫已經辭職，並讚揚這是一個具有責任感的表現，特別是在這間博物館需要安定與推動重大安全計畫之際；馬克宏也對戴卡赫的「行動與奉獻」以及「無可否認的學術專業」表達感謝。

主持調查的國會議員上週在完成70場聽證後，提出中期評估報告，指出竊案是因為出現「系統性失誤」。完整的調查結果預計在5月公布。

法國文化部已經下令對竊案展開內部審查，數名參議員也正在舉行聽證會調查這場竊案。此案有4名犯嫌被警方拘留，包括疑為竊賊的兩人，但被竊走的法國皇冠珠寶尚未被追回。

羅浮宮的負面消息近來接二連三，除了竊案之外，數度罷工也導致博物館經常關閉，另外還有展廳漏水，以及員工及導遊涉入票券詐騙案。

馬克宏 博物館 法國

