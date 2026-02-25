高市早苗送自民黨議員當選賀禮 再掀政治獻金爭議

快訊

中央社／ 東京25日專電

日本媒體披露，日本首相高市早苗事務所在眾議院大選後，向當選的自民黨眾議員以「當選賀禮」名義，發送價值數萬日圓的禮品目錄，引發是否違反政治獻金相關規定的爭議。高市本人隨後在社群媒體X發文，承認此事並說明原委。

日本東京放送電視台（TBS）報導，據自民黨相關人士透露，高市事務所的相關人員於8日選後，前往多名當選議員的辦公室，以「祝賀當選」名義發放禮品目錄。禮品目錄裝於有禮封的袋子裡，上面寫著「祝賀 高市早苗」。

依據日本「政治資金規正法」，原則上禁止個人對政治人物提供金錢或等同金錢價值的捐贈，因此禮品發放的目的與資金來源，勢必成為在野黨追究焦點。

對此，高市發文說明，她是以奈良縣第2選區支部名義，致贈物品給眾議員，「除了表達對於大家經歷嚴峻選戰後當選的慰勞之意，也希望能對議員未來的活動有所助益。」

高市表示，原本想準備對議員活動有實際幫助的用品，但因為無法逐一替每位議員挑選合適禮品，也沒有足夠時間，才改採禮品目錄形式，讓議員自行選擇可用於事務所接待、會議或日常業務的物品。

她也透露，曾有議員希望改以分批舉辦晚餐會方式慶祝，但考量必須準備施政方針演說、國會答詢，以及包含電話會談在內的外交行程，實在難以配合，因此才以「小小心意」代替。

高市同時強調，這次支出「完全沒有使用任何政黨交付金」。

不過，自民黨內有議員批評此舉「過於輕率」，表示已拒收相關禮品。週刊文春報導，有議員私下透露，這令人想起前首相石破茂的「商品券風波」，感到有點尷尬。

石破茂擔任首相期間，去年3月3日在首相公邸與15名首度當選眾議員的自民黨議員聚餐，並於餐會前向與會議員的事務所，分發每人10萬日圓的商品券。

事件被披露後，石破茂解釋是自掏腰包準備的伴手禮，用意是慰勞議員的家人，不是「與政治活動有關的捐贈」，因此法律上沒有問題，但他也致歉造成議員困擾。所有議員之後都退還了商品券。

