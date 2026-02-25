聽新聞
長和巴拿馬港口將被接管 港怒批巴拿馬自毀信用

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
圖為位於巴拿馬城巴拿馬運河入口處的巴爾博亞港，該港口原由長江和記管理。但在美國壓力下，巴拿馬收回長江和記巴拿馬運河上兩個港口的特許經營權。法新社
巴拿馬總統穆里諾廿三日宣布，將接管香港富豪李嘉誠旗下長和集團在巴拿馬兩個港口的特許經營權。長和昨日發聲明指控該項行動不合法，港府也向巴方提出嚴正抗議，批評巴方自毀國家信用。大陸外交部發言人毛寧表示，中方將堅決維護企業的正當合法權益。

長和集團巴拿馬港口交易案已成為美中地緣政治角力焦點。繼上月底長和的港口特許經營權遭巴拿馬最高法院裁定違憲後，巴拿馬政府進一步強行接管。

長和集團發表聲明，指巴拿馬政府的相關行動屬不合法，且事前並未知會或協商，須對一切損害及損失承擔責任。

港府透過新聞公報表示，商務及經濟發展局長丘應樺昨向巴拿馬駐港總領事提出嚴正抗議，對巴拿馬政府相關行動破壞合約精神，表達強烈不滿和反對。港府還抨擊巴拿馬有關裁決及巴拿馬政府的無理行為自毀國家信用，嚴重破壞國際貿易規則。

穆里諾說，把這兩座位於戰略要地巴拿馬運河的港口管理和營運轉交給該國海事管理局，是要確保港口持續、安全和高效運作，並稱接管「並不意味著所有權的喪失」，表示一旦接管的原因消失，巴拿馬將把資產歸還原所有人。

上述情況將為長和將旗下四十三個港口資產出售給由貝萊德支持的投資團的交易案增加不確定性。值得注意的是，上月底長和的港口特許經營權遭巴拿馬裁定違憲後，外媒曾報導北京可能採取報復，包括叫停國企新項目投資、貨物改道、加強對巴拿馬進口商品檢查等，惟目前無進一步訊息。

