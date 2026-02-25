聽新聞
不甩高市大勝續施壓！陸「兩用物項」出口管制 再增40日企

聯合報／ 特派記者廖士鋒、國際中心／綜合報導
中國持續加強管制「兩用物項」對日本出口。圖為江蘇連雲港工人行經準備外銷的稀土。美聯社
中國持續加強管制「兩用物項」對日本出口。圖為江蘇連雲港工人行經準備外銷的稀土。美聯社

日本首相高市早苗在眾院大選中取得壓倒性勝利後，大陸方面仍未改變去年十一月以來批判高市早苗涉台言論的立場，昨日並進一步宣布「出口管制名單」及「關注名單」，將四十家日本企業納入兩用物項的嚴控範圍內，並強調此舉是為了制止日本「再軍事化」和「擁核企圖」。

日本官房副長官佐藤啟昨回應表示，日方絕對無法接受，感到極為遺憾，已提出強烈抗議，並要求撤回措施。日本政府將評估可能產生的影響，並考慮必要應對措施；並指這種「僅針對我國」的出口管理作法，與國際慣例存在重大差異。日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰昨也向中國駐日大使館公使施泳提出強烈抗議，要求中方撤回。

大陸商務部昨發布兩分公告，將三菱造船株式會社、川崎重工航空宇宙系統公司等廿家「參與提升日本軍事實力的實體」，予以列入「管控名單」。同時將斯巴魯株式會社、富士航空航太技術株式會社等廿家「無法核實兩用物項最終用戶、最終用途的日本實體」，予以列入「關注名單」。

這是今年以來大陸第二度針對日本祭出「兩用物項」的出口管制措施。一月六日大陸已宣布加強兩用物項對日本出口管制。此次被列入「管控名單」的日企，大陸將禁止出口經營者向其出口兩用物項，並禁止境外組織和個人將原產於大陸的兩用物項轉移或提供給它們。至於列入「關注名單」者，出口經營者則不得申請通用許可或者以登記填報資訊方式獲得出口憑證。

大陸商務部發言人表示，措施目的是制止日本「再軍事化」和擁核企圖，完全正當、合理、合法，僅針對少數日本實體；並稱相關措施僅針對兩用物項，不影響中日正常經貿往來，誠信守法的日本實體完全無需擔心。至於高市早苗近日施政演說，表示全面推進與大陸的戰略互惠關係是她內閣的一貫政策，大陸外交部廿三日重申，日方應撤回高市涉台錯誤言論，恪守中日四個政治文件承諾。

