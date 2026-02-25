美籲北京加入軍備管制條約

美國廿三日指控中國大幅擴充核武庫，並指北京曾秘密進行核試，敦促中國應該加入未來的軍備管制條約。

法新社報導，美國表示，「新戰略武器裁減條約」已於本月五日到期，為達成一項「更好協議」鋪路，且應將中國納入其中。這是美俄最後一項戰略核武限武協定，外界擔憂條約失效恐引發全球核武競賽。

美國國務院助理國務卿葉奧在日內瓦舉行的裁減軍備會議上表示，該條約存在嚴重缺陷，「未將中國前所未見、刻意、迅速且不透明的核武擴張納入考量」。

他說：「儘管北京堅稱事實並非如此，但中國在不受限制、缺乏透明度且未說明意圖或最終目標的情況下，刻意大幅擴充核武庫。」

葉奧還說，「我們認為中國可能在未來四到五年內達到同等水準」，但未進一步說明「同等」的具體含義為何。

據「國際廢除核武運動」統計，俄羅斯與美國各自擁有超過五千枚核彈。新戰略武器裁減條約在到期前，將美俄雙方實際部署核彈頭數量限制在各一千五百五十枚。

華府指控俄羅斯已突破此上限，而中國正迅速接近這個數字。

葉奧說：「北京目標是在二○三○年前，擁有足以製造超過一千枚核彈頭所需的核分裂材料。」

中國裁軍大使沈健在日內瓦裁減軍備會議表示，美國指責中國展開核試毫無事實依據，並稱美國「是為自身重啟核試驗編造藉口」。

中方還反駁稱，中國核武庫與美俄不同級，要求中國參與所謂的三邊會談，不公平不合理也不切實際。

不過，匿名美國國務院資深官員透露，部分討論已在進行當中。美中雙方代表團已在華府舉行一次「準備性」會議，將展開更實質性會談。