聽新聞
0:00 / 0:00

美籲北京加入軍備管制條約

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國廿三日指控中國大幅擴充核武庫，並指北京曾秘密進行核試，敦促中國應該加入未來的軍備管制條約。

法新社報導，美國表示，「新戰略武器裁減條約」已於本月五日到期，為達成一項「更好協議」鋪路，且應將中國納入其中。這是美俄最後一項戰略核武限武協定，外界擔憂條約失效恐引發全球核武競賽。

美國國務院助理國務卿葉奧在日內瓦舉行的裁減軍備會議上表示，該條約存在嚴重缺陷，「未將中國前所未見、刻意、迅速且不透明的核武擴張納入考量」。

他說：「儘管北京堅稱事實並非如此，但中國在不受限制、缺乏透明度且未說明意圖或最終目標的情況下，刻意大幅擴充核武庫。」

葉奧還說，「我們認為中國可能在未來四到五年內達到同等水準」，但未進一步說明「同等」的具體含義為何。

據「國際廢除核武運動」統計，俄羅斯與美國各自擁有超過五千枚核彈。新戰略武器裁減條約在到期前，將美俄雙方實際部署核彈頭數量限制在各一千五百五十枚。

華府指控俄羅斯已突破此上限，而中國正迅速接近這個數字。

葉奧說：「北京目標是在二○三○年前，擁有足以製造超過一千枚核彈頭所需的核分裂材料。」

中國裁軍大使沈健在日內瓦裁減軍備會議表示，美國指責中國展開核試毫無事實依據，並稱美國「是為自身重啟核試驗編造藉口」。

中方還反駁稱，中國核武庫與美俄不同級，要求中國參與所謂的三邊會談，不公平不合理也不切實際。

不過，匿名美國國務院資深官員透露，部分討論已在進行當中。美中雙方代表團已在華府舉行一次「準備性」會議，將展開更實質性會談。

延伸閱讀

川普笑稱「怕被彈劾」邀請演說 奪金女子冰球隊婉拒出席國情咨文

美政府早警告！紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美指控中國秘密核試 中方稱「毫無事實根據」

美稱中國核武庫快速擴張 籲北京加入新軍控協議

相關新聞

全球最大航艦福特號抵達希臘 將挺進中東軍事集結

全球最大航艦福特號（USS Gerald R. Ford）現已抵達希臘克里特島索達灣（Souda Bay）美國海軍基地，...

美軍正在待命？傳伊朗擬買大陸超音速反艦飛彈 接近達成協議

根據6名知情人士的說法，伊朗計劃向中國採購超音速反艦巡弋飛彈，雙方已接近達成協議。美國此刻正在伊朗沿海部署大批海軍部隊，...

美軍方警告 攻打伊朗缺彈藥與盟友支持

美國總統川普有意空襲伊朗，但美國多家媒體報導，知情人士透露，美國參謀首長聯席會議主席凱恩警告，美軍防空飛彈短缺和阿拉伯盟...

不甩高市大勝續施壓！陸「兩用物項」出口管制 再增40日企

日本首相高市早苗在眾院大選中取得壓倒性勝利後，大陸方面仍未改變去年十一月以來批判高市早苗涉台言論的立場，昨日並進一步宣布...

防報復 美撤駐黎巴嫩使館人員

衛報報導，美軍加大在中東部署可能空襲伊朗之際，美國政府宣布撤離駐黎巴嫩使館數十名人員。多位美國官員示警，伊朗若遇襲，可能...

內亂案 尹錫悅提起上訴

韓聯社報導，南韓前總統尹錫悅十九日因內亂案一審被判無期徒刑，尹錫悅廿四日已透過律師提出上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。