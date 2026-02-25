聽新聞
0:00 / 0:00

防報復 美撤駐黎巴嫩使館人員

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

衛報報導，美軍加大在中東部署可能空襲伊朗之際，美國政府宣布撤離駐黎巴嫩使館數十名人員。多位美國官員示警，伊朗若遇襲，可能報復空襲美國使館和軍事基地，或指示代理人勢力發動不對稱攻擊，美國外交設施被視為潛在目標，恐遭黎巴嫩真主黨等伊朗扶植民兵鎖定。

美國與伊朗預計廿六日在日內瓦舉行第三輪核會談。美國總統川普此前預告，談判破局將「發生不好的事」。

美方為防動武後遭伊朗反擊，已安排數十名美國人員撤離貝魯特。據估計，約有卅至五十名美國使館人員已離境。

美國國務院一名高層官員廿三日表示：「國務院已下令，要求美國駐貝魯特使館的非緊急人員及符合資格的家屬離境。」官員並指出，因應最新安全評估，已縮減駐貝魯特使館人力，使館目前仍正常運作，核心人員留守，「這項暫時措施旨在兼顧人員安全與協助美國公民的功能」。

此外，路透引述當地消息人士報導，美國已開始自敘利亞基地撤出部分軍事人員。不過，川普政府否認敘利亞撤離行動與可能打擊伊朗有關。

美國過去與伊朗發生衝突前，也曾撤離使館與軍事人員。去年六月美方空襲伊朗核設施前，曾暫時撤離駐伊拉克、巴林與科威特使館的非必要人員。

川普十九日曾表示，給伊朗最多十五天時間就核計畫與美國達成協議，並暗示若未達成協議，美國將動武。

延伸閱讀

川普笑稱「怕被彈劾」邀請演說 奪金女子冰球隊婉拒出席國情咨文

電影惹到川普？《忌念日：極權元年》劇情有玄機　北美片商急速冷處理

川普關稅變局 蔣萬安呼籲賴清德總統首要關鍵是這10字

川普3月底訪陸與習近平會晤？大陸外交部：目前沒有可提供的訊息

相關新聞

全球最大航艦福特號抵達希臘 將挺進中東軍事集結

全球最大航艦福特號（USS Gerald R. Ford）現已抵達希臘克里特島索達灣（Souda Bay）美國海軍基地，...

美軍正在待命？傳伊朗擬買大陸超音速反艦飛彈 接近達成協議

根據6名知情人士的說法，伊朗計劃向中國採購超音速反艦巡弋飛彈，雙方已接近達成協議。美國此刻正在伊朗沿海部署大批海軍部隊，...

美軍方警告 攻打伊朗缺彈藥與盟友支持

美國總統川普有意空襲伊朗，但美國多家媒體報導，知情人士透露，美國參謀首長聯席會議主席凱恩警告，美軍防空飛彈短缺和阿拉伯盟...

不甩高市大勝續施壓！陸「兩用物項」出口管制 再增40日企

日本首相高市早苗在眾院大選中取得壓倒性勝利後，大陸方面仍未改變去年十一月以來批判高市早苗涉台言論的立場，昨日並進一步宣布...

防報復 美撤駐黎巴嫩使館人員

衛報報導，美軍加大在中東部署可能空襲伊朗之際，美國政府宣布撤離駐黎巴嫩使館數十名人員。多位美國官員示警，伊朗若遇襲，可能...

內亂案 尹錫悅提起上訴

韓聯社報導，南韓前總統尹錫悅十九日因內亂案一審被判無期徒刑，尹錫悅廿四日已透過律師提出上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。