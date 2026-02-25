聽新聞
防報復 美撤駐黎巴嫩使館人員
衛報報導，美軍加大在中東部署可能空襲伊朗之際，美國政府宣布撤離駐黎巴嫩使館數十名人員。多位美國官員示警，伊朗若遇襲，可能報復空襲美國使館和軍事基地，或指示代理人勢力發動不對稱攻擊，美國外交設施被視為潛在目標，恐遭黎巴嫩真主黨等伊朗扶植民兵鎖定。
美國與伊朗預計廿六日在日內瓦舉行第三輪核會談。美國總統川普此前預告，談判破局將「發生不好的事」。
美方為防動武後遭伊朗反擊，已安排數十名美國人員撤離貝魯特。據估計，約有卅至五十名美國使館人員已離境。
美國國務院一名高層官員廿三日表示：「國務院已下令，要求美國駐貝魯特使館的非緊急人員及符合資格的家屬離境。」官員並指出，因應最新安全評估，已縮減駐貝魯特使館人力，使館目前仍正常運作，核心人員留守，「這項暫時措施旨在兼顧人員安全與協助美國公民的功能」。
此外，路透引述當地消息人士報導，美國已開始自敘利亞基地撤出部分軍事人員。不過，川普政府否認敘利亞撤離行動與可能打擊伊朗有關。
美國過去與伊朗發生衝突前，也曾撤離使館與軍事人員。去年六月美方空襲伊朗核設施前，曾暫時撤離駐伊拉克、巴林與科威特使館的非必要人員。
川普十九日曾表示，給伊朗最多十五天時間就核計畫與美國達成協議，並暗示若未達成協議，美國將動武。
