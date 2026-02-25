聽新聞
內亂案 尹錫悅提起上訴

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
前南韓總統尹錫悅去年從拘留所獲釋。路透
前南韓總統尹錫悅去年從拘留所獲釋。路透

韓聯社報導，南韓前總統尹錫悅十九日因內亂案一審被判無期徒刑，尹錫悅廿四日已透過律師提出上訴。

尹錫悅被控在沒有戰爭或緊急情況之下，二○二四年十二月違法宣布緊急戒嚴令，觸犯內亂罪，不僅遭國會彈劾，更被特檢組起訴並求處死刑。

首爾中央地方法院十九日一審判他無期徒刑。法院認定，本案關鍵在於尹錫悅下令軍隊進入國會，企圖癱瘓國會並以武力方式擾亂憲政秩序，引發動亂；雖然相關行動多數未能得逞，法院綜合考量犯罪結果，最終判處無期徒刑。

南韓媒體Newsis報導，尹錫悅方面已向審理一審的首爾中央地方法院刑事合議第二十五部提交上訴狀。尹錫悅辯護團表示，「不僅在法庭紀錄上，將來面對歷史，也有責任清楚留下這次判決的問題，因此將釐清一審判決事實認定的錯誤及法律適用的誤解。」

尹錫悅辯護團也強調，對於特檢組無理起訴以及衍生而來政治性一審判決，「絕不保持沉默」。

另外，對尹錫悅求處死刑的內亂特檢組，將於上訴期限廿六日前提起上訴。

除尹錫悅外，南韓國防部前部長金龍顯被認定為共犯，被判有期徒刑卅年，前情報司令盧相源、警察廳前廳長趙志浩、首爾警察廳前廳長金奉植等四人被判有期徒刑三年至十八年，除金奉植外均已上訴。

