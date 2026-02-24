俄烏戰場無人機主宰 台港志願兵見證前線變革

俄烏戰事邁入第5年，戰場樣貌已翻轉，從早期壕溝對峙、重炮互轟，演變為無人機主宰天空。來自台灣與香港的志願兵「秋馬」與「皮卡丘」在這樣的變局中，離開生活走上前線，唯一未曾動搖的是不能退讓的信念。

「以前還會擔心直升機，現在幾乎看不到。」目前在國土防衛旅，來自台北市代號「皮卡丘」在烏東前線接受中央社訪問時說，自2023年起俄軍大量運用無人機後，步兵暴露在更高風險中，「兩、三百公尺的空曠地帶，幾乎只能用跑的通過。」

2022年開戰後看到俄軍屠殺平民而投入戰事，「皮卡丘」曾在2022年夏季於北頓內茨克（Sievierodonetsk）作戰時與死神擦肩而過。「有一次只是出去上個廁所，轉身回來，火炮就落在地堡門口附近，泥土全噴在背上。」

長期在前線，「皮卡丘」看過城鎮反覆易手，也送別戰友。對於和談，他態度審慎，「就算暫時停火，也可能只是衝突的間歇。」

曾在國軍服役4年的他觀察，戰場勝負不僅取決於科技裝備，更關鍵在指揮與制度。「要有了解情勢的指揮官，補給計畫、撤離路線，每一環都不能少。」他認為，台灣若要因應國際軍事變革，除提升國防預算與延長役期，亦需在制度與觀念上調整。

「我聽說有在改，但會擔心時間不夠。」他說，國際局勢對台灣愈發不利，若真發生衝突，各單位水準落差過大，恐成隱憂。

俄烏戰事邁入第5年，戰線並非綿延一線，而是由多個據點支撐，外籍志願兵亦分布其間。烏媒「RBCUkraine」23日報導指出，烏克蘭武裝部隊外籍軍務協調部副主任米列夫斯基（Kostiantyn Milevskyi）表示，目前約有來自75個國家的志願者在烏軍服役，每月簽約人數約600人，最高時期有超過1萬名外籍志願兵在烏軍地面部隊單位內。

根據美國智庫戰略暨國際研究中心估計，自2022年烏軍死傷與失蹤約60萬人，俄軍死亡約32萬人，死傷與失蹤約120萬。烏克蘭國防部長費多羅夫（MykhailoFedorov）日前指出，約20萬名士兵未經許可離隊，另有約200萬人因逃避兵役而遭通緝，前線人力持續承壓，外籍志願兵成為重要補充。

30歲來自香港的志願兵「秋馬」決定來烏克蘭，正值美國總統川普（Donald Trump）去年重返白宮，揚言取消對烏軍援之際，「秋馬」在烏東前線向中央社形容那一刻感到「非常不公義」，去年2月動身赴烏，在第三獨立突擊旅完成訓練後，8月初投入烏東前線擔任步兵守備。

他說，烏克蘭自2004年橘色革命以來持續為自身權利奮鬥，「看到他們沒有放棄奮鬥。」來自香港的他，成長過程經歷2016年旺角衝突與2019年社會運動，感受無力與失落。「很多人離散，留下的人也不知道還能做什麼。」他認為，若對侵略視而不見，形同助長以武力改變現狀的邏輯，「不可以用和平手段得到的，就用武力去拿。」

香港沒有軍隊系統，「秋馬」沒有任何紀律部隊的訓練，只曾經做過保全人員，去年10月初，烏克蘭東部一處戰壕內，「秋馬」探身取補給時被無人機攻擊，爆炸碎片四濺，左肩傷口深及一指。

他回憶，「像被重重打了一拳，接著感覺溫溫的、濕濕的。」他自行包紮止血，卻無法立即撤離。「現在戰場被無人機控制，進出都是最危險的時候。」在無人機主宰下，任務時間從最初的5天拉長至動輒80餘天，為避免牽動整條戰線風險，「秋馬」等待天候轉壞與人員接替，受傷後20多天才離開前線。期間部隊以無人機運送抗生素與止痛藥支援。

談起傷勢，他語氣平靜，彷彿只是戰場日常，但真正沉重的是離別。他所屬部隊20多人已有2人陣亡，另有熟識的兩名香港志願兵「呀水」與「Pin」殉職。「會揪心，很不忿氣，哭一下，但前線沒有時間停下來。」他說。

治療與復健近3個月後，「秋馬」重返部隊再赴前線。他認為在前線幫助他人，感到生存意義，「當有人願意冒著無人機威脅送水送糧，那已經不是戰友，而是弟兄。」