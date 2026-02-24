伊斯蘭革命衛隊在波斯灣沿岸軍演 指揮官：根據現有威脅

伊朗國家電視台今天報導，伊朗軍方的意識形態分支、伊斯蘭革命衛隊（IRGC）正在伊朗南部的波斯灣沿岸進行操演。

法新社報導，伊朗國家電視台表示，革命衛隊的地面部隊今年的聯合演習已經開始，這次軍演雖以南部海岸為主，但在伊朗其他地區也有類似操演同步進行，項目包括無人機、艦艇、兩棲車輛、陸基對海飛彈與火箭，以及砲彈。

伊朗與美國正為了就德黑蘭的核計畫達成協議而進行談判，雙方已在阿拉伯半島國家阿曼（Oman）斡旋下完成2輪會談，預定26日再談。

美國總統川普（Donald Trump）為達協議不斷升高施壓，並已在中東部署重大海軍兵力，昨天又再次威脅對伊朗動武。

伊斯蘭革命衛隊地面部隊指揮官卡拉米（Mohammad Karami）告訴伊朗國家電視台，今天的軍演是「根據現有威脅」，對此他未做進一步說明。

卡拉米僅表示，其部隊各部分已規劃非常好的措施，包括針對飛彈、砲彈、無人機、特種部隊、裝甲車和裝甲運兵車。

伊朗海軍部隊上週也在波斯灣內及具戰略重要性的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）周邊舉行過1輪演習。