伊斯蘭革命衛隊在波斯灣沿岸軍演 指揮官：根據現有威脅
伊朗國家電視台今天報導，伊朗軍方的意識形態分支、伊斯蘭革命衛隊（IRGC）正在伊朗南部的波斯灣沿岸進行操演。
法新社報導，伊朗國家電視台表示，革命衛隊的地面部隊今年的聯合演習已經開始，這次軍演雖以南部海岸為主，但在伊朗其他地區也有類似操演同步進行，項目包括無人機、艦艇、兩棲車輛、陸基對海飛彈與火箭，以及砲彈。
伊朗與美國正為了就德黑蘭的核計畫達成協議而進行談判，雙方已在阿拉伯半島國家阿曼（Oman）斡旋下完成2輪會談，預定26日再談。
美國總統川普（Donald Trump）為達協議不斷升高施壓，並已在中東部署重大海軍兵力，昨天又再次威脅對伊朗動武。
伊斯蘭革命衛隊地面部隊指揮官卡拉米（Mohammad Karami）告訴伊朗國家電視台，今天的軍演是「根據現有威脅」，對此他未做進一步說明。
卡拉米僅表示，其部隊各部分已規劃非常好的措施，包括針對飛彈、砲彈、無人機、特種部隊、裝甲車和裝甲運兵車。
伊朗海軍部隊上週也在波斯灣內及具戰略重要性的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）周邊舉行過1輪演習。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。