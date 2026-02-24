全球最大航艦福特號抵達希臘 將挺進中東軍事集結

快訊

中央社／ 希臘索達24日綜合外電報導
全球最大航艦福特號（USS Gerald R. Ford）現已抵達希臘克里特島索達灣（Souda Bay）美國海軍基地。 美聯社
全球最大航艦福特號（USS Gerald R. Ford）現已抵達希臘克里特島索達灣（Souda Bay）美國海軍基地，將加入中東地區大規模軍事集結行動。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）2025年下令對伊朗發動攻擊後，已多次警告德黑蘭，若不針對備受爭議的核計畫簽訂新協議，將面臨進一步軍事行動。西方國家憂心伊朗核計畫用來發展核子武器。

據法新社攝影記者說法，福特號昨天抵達希臘克里特島。

希臘國防部拒絕評論福特號的抵達，而美國駐雅典大使館則未立即回應法新社提問。

索達灣美國海軍支援基地約有1000名人員，包含現役美軍、美國文職員工、當地員工、承包商及眷屬。

華盛頓目前在中東地區部署超過10艘戰艦，包括1艘航艦林肯號（USS Abraham Lincoln）、9艘驅逐艦與3艘濱海作戰艦。

美軍同時在中東部署兩艘航艦的情況並不常見。每艘航艦上搭載數十架戰機，並有上千名官兵。

以色列與伊朗在2025年6月爆發12天戰爭期間，美軍曾在該區部署兩艘航艦，並轟炸伊朗3處核設施。

