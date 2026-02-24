俄烏戰爭4周年 北約籲加強援烏、法國稱俄遭遇三重失敗

俄烏戰爭今天迎來4周年，北約秘書長籲盟邦加強援助烏克蘭，法國總統形容這場戰爭是俄國軍事、經濟、戰略上的三重失敗，俄國則稱會戰鬥到達成目標為止。

法新社報導，北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天示警，若要讓烏克蘭戰勝俄羅斯，西方盟友必須加強「軍事、財務與人道援助」。

呂特在北約總部的儀式中說道：「這類支援至關重要。烏克蘭需要更多，因為承諾協助並不能結束戰爭。烏克蘭今天、每天都需要彈藥，直到停止流血為止。」

他站在烏克蘭駐北約大使蓋特曼查克（AlyonaGetmanchuk）身旁表示，為使烏克蘭有能力「防禦來自天空的俄國恐怖攻擊並守住前線」，西方援助是「當務之急」。

蓋特曼查克也對來自北約32個成員國的外交官與軍事人員說：「每多一套防空系統、每運送一批彈藥、每一枚攔截飛彈，不只能拯救人命，也強化烏克蘭在談判桌上的地位。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則在社群平台X寫道，「這場戰爭對俄羅斯而言，是軍事、經濟、戰略上的三重失敗」，「總有一天，俄羅斯人會意識到，以他們名義犯下的罪行有多嚴重」。

他同時指出，「4年來，生命被摧毀，暴力、強暴、酷刑、戰爭罪與恐懼不斷發生」，「但烏克蘭在這4年裡堅持下來並持續抵抗」。

馬克宏並稱俄方已有超過120萬軍人傷亡，「這是自第二次世界大戰以來，俄方戰鬥傷亡的最高數字」。

他承諾，法國將持續支援烏克蘭，對俄羅斯也會祭出更多制裁措施。

與此同時，俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄國尚未達成在烏克蘭的所有作戰目標，會持續戰鬥到達成目標為止。

他在回應法新社提問時告訴記者：「目標尚未完全達成，因此軍事行動還在持續當中。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天稍早表示，俄國總統普亭（Vladimir Putin）未能實現其奪取烏克蘭的目標。