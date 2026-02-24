俄烏戰爭4周年 北約籲加強援烏、法國稱俄遭遇三重失敗

快訊

中央社／ 布魯塞爾/巴黎/莫斯科24日綜合外電報導

俄烏戰爭今天迎來4周年，北約秘書長籲盟邦加強援助烏克蘭法國總統形容這場戰爭是俄國軍事、經濟、戰略上的三重失敗，俄國則稱會戰鬥到達成目標為止。

法新社報導，北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天示警，若要讓烏克蘭戰勝俄羅斯，西方盟友必須加強「軍事、財務與人道援助」。

呂特在北約總部的儀式中說道：「這類支援至關重要。烏克蘭需要更多，因為承諾協助並不能結束戰爭。烏克蘭今天、每天都需要彈藥，直到停止流血為止。」

他站在烏克蘭駐北約大使蓋特曼查克（AlyonaGetmanchuk）身旁表示，為使烏克蘭有能力「防禦來自天空的俄國恐怖攻擊並守住前線」，西方援助是「當務之急」。

蓋特曼查克也對來自北約32個成員國的外交官與軍事人員說：「每多一套防空系統、每運送一批彈藥、每一枚攔截飛彈，不只能拯救人命，也強化烏克蘭在談判桌上的地位。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則在社群平台X寫道，「這場戰爭對俄羅斯而言，是軍事、經濟、戰略上的三重失敗」，「總有一天，俄羅斯人會意識到，以他們名義犯下的罪行有多嚴重」。

他同時指出，「4年來，生命被摧毀，暴力、強暴、酷刑、戰爭罪與恐懼不斷發生」，「但烏克蘭在這4年裡堅持下來並持續抵抗」。

馬克宏並稱俄方已有超過120萬軍人傷亡，「這是自第二次世界大戰以來，俄方戰鬥傷亡的最高數字」。

他承諾，法國將持續支援烏克蘭，對俄羅斯也會祭出更多制裁措施。

與此同時，俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄國尚未達成在烏克蘭的所有作戰目標，會持續戰鬥到達成目標為止。

他在回應法新社提問時告訴記者：「目標尚未完全達成，因此軍事行動還在持續當中。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天稍早表示，俄國總統普亭（Vladimir Putin）未能實現其奪取烏克蘭的目標。

