戰爭爆發四年後 俄烏兩國的情形各怎樣？

戰爭的破壞

戰爭給烏克蘭造成的破壞涉及各個方面。烏克蘭東南部城市，包括巴赫穆特、托列茨克和沃夫昌斯克，受到戰火摧毀的程度最嚴重，城裡滿目廢墟。據聯合國地雷行動處統計，烏克蘭約五分之一的國土受到地雷或啞彈的污染。

世界衛生組織證實，自戰爭爆發以來，烏克蘭境內的醫療設施受到的炮襲事件多達2800多起，俄羅斯對能源基礎設施的轟炸導致數百萬人斷電斷暖。

世界銀行周一（2月23日）發布的報告顯示，未來十年烏克蘭的重建總成本預計高達5880億美元。

死亡人口

自2022年2月以來，烏克蘭境內已有超過1.5萬名平民死亡，這是聯合國已核實的數字。由於無法進入俄羅斯佔領區，實際死亡人數可能遠高於此。

烏克蘭對俄羅斯邊境地區的報復性襲擊也造成數百人死亡。

據基輔方面估計，在俄軍佔領的烏克蘭領土，約有兩萬名兒童被綁架或以其它形式被迫離開家園。聯合國難民署表示，約有590萬烏克蘭難民逃離家園，目前生活在國外，另有370萬人在國內流離失所。

截止目前，俄烏雙方均未公布可靠的軍事傷亡數據。

烏克蘭方面，澤倫斯基總統2月早些時候表示，烏方有5.5萬名烏克蘭士兵陣亡，不過，各方普遍認為這一數字可能偏低。

俄羅斯方面，自2022年9月以後一直沒有公布過官方的傷亡人數。英國廣播公司BBC和俄羅斯獨立媒體Mediazona通過公開訃告、家屬和地方官員的聲明，計算出至少17.7萬名俄羅斯士兵陣亡，而這一數字也被認為低於真實死亡人數。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）估計，俄烏戰爭已造成多達32.5萬名俄羅斯士兵、10萬至14萬烏克蘭士兵喪生。

前線戰事與後方外交

根據另一家美國智庫戰爭研究所（ISW）的數據，截至今年2月中旬，莫斯科佔領烏克蘭約19.5%的領土，其中約7%的領土即克裡米亞半島和頓巴斯東部部分地區，在戰爭爆發之前就被佔領。

莫斯科2025年取得的進展是開戰以來最大的，盡管戰爭開始幾個月之後，俄軍便放慢了推進的速度。克裡姆林宮正力圖完整控制烏克蘭東部頓涅茨克州。

在領土方面，烏克蘭表示，割讓領土將使未來更容易遭受攻擊，且違反烏克蘭憲法，此外，烏克蘭的大部分民眾無法接受國土喪失的局面。

自川普重返白宮以來，在伊斯坦布爾、阿布扎比和日內瓦舉行了數輪旨在達成停火以及停戰的會談，但均未能促成協議。

經濟

戰爭嚴重摧毀了烏克蘭經濟，俄羅斯入侵後的第一年，烏克蘭經濟萎縮了近三分之一。後來雖然有所回升，但烏克蘭政府目前嚴重依賴國際貨幣基金組織和其他外國貸款機構來維持日常開支。

同時，俄羅斯經濟也承受了巨大壓力。俄羅斯經濟的軍費開支在戰爭爆發後猛增，現已高達GDP的9%，由此帶動經濟增長。不過，目前俄經濟增速放緩，去年的經濟增長率僅為1%。

其中，石油和天然氣收入約佔俄羅斯國家預算的四分之一，由於西方制裁以及烏克蘭對石油設施的襲擊，去年俄羅斯油氣收入跌至5年來的最低點。

腐敗、鎮壓與社會問題

戰爭對兩國的政治和社會都產生了深遠的影響。

烏克蘭因戰爭數年以來在全國實施戒嚴令，選舉暫被停止，近期，該國政界高層爆出腐敗醜聞，總統辦公室主任受到調查並被罷免。

在俄羅斯，當局策劃了自蘇聯解體後規模最大的鎮壓異議人士的行動。據俄羅斯新聞網站Mediazona 2024年報導，俄羅斯檢察官已對超過1萬名被控批評軍事行動的人士提起訴訟。許多曾被征召入伍的前罪犯，作為退伍軍人返回俄羅斯社會，人們抱怨，這些人在社會上導致暴力犯罪率上升。

盟友

烏克蘭嚴重依賴西方的武器、情報和資金。據德國基爾世界經濟研究所的數據，自2022年以來，歐洲已向烏克蘭提供了2010億歐元的援助，美國提供了總價值為1150億美元的援助，不過，川普重返白宮後暫停了部分武器交付，同時敦促歐洲承擔剩餘費用。

俄羅斯軍隊得到朝鮮派兵增援，朝鮮數千名士兵直接參與戰鬥。此外，多家媒體報導平壤向莫斯科運送了數百萬枚炮彈。伊朗則向俄羅斯提供無人機。俄烏戰爭打響後，中國已成為俄羅斯關鍵的經濟伙伴，西方指責，中國同俄羅斯的經濟往來對於克裡姆林宮規避制裁起到重要作用。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】