俄烏戰爭4周年 從AI到星鏈看無人機重塑現代戰場

隨著俄羅斯出動戰車與大軍全面入侵烏克蘭屆滿4周年之際，無人機已完全主宰前線戰場。這場現代戰爭的轉型引發了全球高度關注。

以下是法新社檢視重塑這場現代戰爭的無人機技術變革。

● 死亡地帶

烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）曾表示，從廉價的民用商業設備到裝滿炸藥的微型飛行器，無人機造成的戰場損害比例高達80%。

烏東前線一名烏克蘭步兵柯列索（Koleso）告訴法新社：「沒有無人機，現代戰爭已寸步難行。」

前線已演變成長達20公里的「死亡地帶」（killzone），軍事專家邦達爾（Kateryna Bondar）解釋，「這是兩軍之間一個沒有任何生物能存活的區域，因為那裡正受到無人機全天候監控」。

士兵只能以小組形式行動，且必須快速移動並緊盯天空，祈禱不被發現。重型火砲、笨重的戰車和裝甲車由於速度緩慢且目標明顯，極易成為雙方攻擊的目標。

為了減少不必要的人員傷亡，烏軍正利用地面無人機向危險區域運送補給並撤離傷員。

● 光纖技術

維持無人機與操作員之間的穩定連線至關重要。邦達爾指出：「這是真正的競賽所在：通訊與連線。」

起初，多數的無人機依賴無線電連線，但這類連線易受電磁干擾或攔截，導致無人機墜毀或失去控制。

因此俄羅斯已轉向使用以極細光纖線控制的無人機，這種技術幾乎不受電子干擾影響。在大規模使用下，前線城市與田野可見光纖線交織成網，景象宛如反烏托邦科幻電影。

● 星鏈

烏克蘭開始在無人機上加裝星鏈（Starlink）終端機，使其能利用衛星網路飛行，作為無線電控制無人機的另一種替代方案。

率先採用星鏈技術的烏軍「拉薩爾小組」（LasarGroup）指揮官「鳳凰」（Phoenix）指出：「我們需要具備穩定的影像訊號與穩定的控制，才能飛得更遠。」

俄軍也開始仿效，直到上個月烏克蘭敦促馬斯克（Elon Musk）阻止俄羅斯未經授權使用星鏈。軍事觀察家指出，此舉同時干擾了俄烏雙方的系統。

美國「戰爭研究所」（ISW）分析，阻止俄軍使用星鏈可能有助於烏軍2月初在南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區取得局部但迅速的進展。

● 防空系統轉型

無人機的普及迫使防空系統進行革新。發射造價數百萬美元的先進飛彈來擊落成本低廉的無人機，顯然不符合經濟效益。

除了電子干擾，烏克蘭還開發了專門用於空中攔截其他無人機的廉價「攔截無人機」。製造商GeneralCherry負責人庫什尼爾（Marko Kushnir）說：「我們開啟了以無人機對抗無人機的戰爭新篇章。」

此外，前線的道路已架上防護網以阻擋攻擊無人機，軍卡也加裝反無人機籠與干擾器。機槍則成為擊落無人機的最後手段。

隨著近幾個月俄羅斯無人機頻繁侵入歐洲領空，西方盟友也越來越關注基輔的實戰經驗。

● 人工智慧

工程師正爭相替無人機配備人工智慧（AI），以提高無人機的表現。烏克蘭公司第四定律（The FourthLaw，TFL）表示，他們已開發出「終端導引」（terminal guidance）技術，讓AI能在無人機撞擊前的最後時刻接管控制，以解決最後關頭通訊中斷導致精準度下降的問題。

第四定律的薩瓦內夫斯基（Maksym Savanevskyi）警告：「俄羅斯和中國也在開發這類技術，如果我們不跟上，我們將會輸掉戰爭。」

儘管如此，距離全自主運作仍有一段距離。軍事專家邦達爾認為，AI仍扮演輔助功能而非取代人類。

目前任職供應烏克蘭無人機公司SwiftBeat的前Google執行長施密特（Eric Schmidt）在基輔的一場會議上指出：「認為能讓人類完全退出戰鬥設備，並實現全面自動化的看法失於天真…在可預見的未來，仍將是無人機居首，人類隨後的情況。」

身處前線的烏軍柯列索強調步兵的重要性，他指出：「除非你親手插上國旗並占領陣地，否則那裡就不算屬於你。」