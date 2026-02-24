英智庫IISS年度軍力報告「厚近550頁」 稱打貪對共軍能力衝擊有限

快訊

中央社／ 倫敦24日專電
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平。新華社
英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）今天發布2026年度軍事平衡（Military Balance）報告。IISS分析，儘管共軍指揮體系近期歷經數波內部「清洗」，整體而言，這對中國的軍事能力似乎「影響甚微」。

今天是IISS第67次發布年度軍事平衡報告，厚達近550頁，涵蓋逾170個國家的軍事能力、國防經濟和國防政策。

根據IISS事先提供的重點摘要，中國國家主席、中共中央軍事委員會主席習近平近年以「反貪腐」等「紀律」相關理由對共軍發動數波整肅，但這對中國軍力的影響不大，中國也持續在台灣周邊展開軍事活動。

近期最受國際關注的共軍整肅案為中央軍委副主席何衛東、張又俠分別在去年10月和今年1月相繼落馬。何衛東曾被視為習近平親信；中共中央軍委第一副主席張又俠則與習近平有兩代世交，在軍中人脈深厚。兩人的失勢在中國引發不小震盪。

另一方面，IISS指出，中國的軍事支出持續增長，增長速度超越亞洲其他國家。中國軍事支出在區域的占比去年已接近44%，儘管在2010至2020年期間，中國的軍事支出在區域的占比一年平均約為37%，兩者相差近7個百分點。

IISS提到，中國的軍事科技能力持續發展。中國海軍目前最大型、性能最優越的航空母艦「福建號」，以及至少9艘新造的主要水面作戰船艦去年投入服役；2021至2025年期間，共軍總計有10艘新的核動力潛艦下水，船體和噸位的成長速度超越美國海軍。

此外，中國研發的軍機和武器也得以在去年巴基斯坦和印度之間的軍事衝突期間，獲實戰驗證。

至於美國，IISS在重點摘要提到，美國較以往愈加重視國土防衛，以及與其他國家的責任分享和移轉。不過，儘管美國政府已削減對烏克蘭的直接支援，美軍卻因為需同時在加勒比海、中東，以及印太區域執行任務，而面臨資源吃緊的挑戰。

據IISS統計，全球防衛支出已達一年2.63兆美元（約新台幣83兆元）規模，年增長率2.5%。

其中，受俄羅斯於2022年2月對烏克蘭發動全面侵略影響，歐洲正逐步提升防衛支出在國內生產毛額（GDP）的占比。歐洲地區相關支出總額在全球的占比已由2022年的17%增加至今天的21%，其中有高達25%的增幅是來自德國。

IISS指出，儘管防衛支出增加，歐洲各國仍有必要加速改革採購流程，並增進生產與擴產能力。

