俄入侵烏4周年 德國總理：習近平能讓普亭立即停戰

（德國之聲中文網）德國總理梅爾茨周二啟程前往中國訪問。2月24日也是俄羅斯入侵烏克蘭4周年的日子。梅爾茨指出，中國在這場戰爭發揮了關鍵作用。梅爾茨在柏林參加德新社主編會議時表示，中國繼續通過購買俄羅斯石油天然氣，以及提供技術產品來支持俄羅斯。

他說：“如果習近平明天告訴普亭：停手吧，那麼普亭後天就不得不停下來。”

梅爾茨周三將與習近平舉行會晤。據德新社報導，雙方將討論經濟合作和包括烏克蘭戰爭在內的安全政策問題。梅爾茨還打算談及人權話題。

“我希望我們能夠進行坦誠的討論，”梅爾茨強調說，“我只是想努力了解習近平主席。反過來，我也想解釋一下我們的立場，我個人在德國和歐洲的立場，我對某些全球形勢的看法，以及我們可能共同努力的方向。”

在中國外交部24日在例行記者會上，德新社記者提問，在德國總理默茨訪華期間，中方是否打算提及烏克蘭問題？發言人毛寧回答，中國不是烏克蘭問題的當事方，自烏克蘭危機爆發以來，中方始終秉持客觀公正的立場，積極勸和促談。

“烏克蘭危機問題不是也不應當成為中歐之間的問題。我們支持盡早通過外交努力推動危機政治解決，實現歐洲的長治久安。”

（德新社）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】