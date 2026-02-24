泰國：與柬埔寨部隊在邊境交火 柬方違反停火協議

泰國軍方表示，今天在邊境與柬埔寨部隊交火，柬方違反去年12月簽署的停火協議。

法新社報導，泰國軍方發表聲明指出，柬埔寨部隊今天上午在泰國邊境四色菊府（Sisaket）附近，向泰國巡邏隊「發射一枚40公釐榴彈」，促使泰方反擊，沒有泰國人員受傷。

泰國軍方還提及：「事件發生後，泰國部隊依照交戰規則，以M79榴彈發射器朝射擊來源方向開火，以示警告並進行自衛。」

泰國陸軍發言人文泰（Winthai Suvaree）則在聲明中表示，柬埔寨的行動違反了去年12月雙方簽署的停火協議。

但柬埔寨新聞部長涅帕達（Neth Pheaktra）今天告訴法新社，柬埔寨駁斥有關其軍隊向泰國邊境巡邏部隊開火的指控。

涅帕達表示：「這些指控完全虛假，屬於捏造，並嚴重歪曲事實，目的是蓄意誤導輿論，並挑起柬泰邊境緊張局勢。」