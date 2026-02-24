中國間諜案頻傳 菲軍方：外國勢力滲透趨勢明顯

菲律賓軍方今天表示，近年來多名具中國背景的外籍人士，因涉嫌從事間諜活動而遭逮捕，顯示外國勢力滲入菲律賓蒐集情報，已呈現「趨勢發展」。

菲律賓海軍南海事務發言人崔尼代（Roy VincentTrinidad）今天在例行記者會中指出，近日又接連有中國籍和蒙古籍人士在菲律賓被逮捕。中國籍人士涉嫌使用偽造駕照假冒菲律賓人，蒙古籍人士則疑似有解放軍背景，在菲律賓飛行學校就學時，空拍機敏設施。

崔尼代認為，這兩起案件並非個別事件，而是過去2年間多起可疑中國間諜案的延伸，包括偽造菲籍身分當選市長的艾莉絲．郭（Alice Guo），以及在多個軍事敏感區域使用電子測繪與監聽設備的中國籍人士。

他指出，這些案件的共同特徵，在於嫌犯涉嫌蒐集情報或窺探關鍵基礎設施等活動，是否構成間諜行為將由法院認定，但從安全角度觀察，此類行為「已形成趨勢」。

菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）17日指控，被捕蒙古人曾在中國人民解放軍空軍航空大學受訓，並取得噴射戰機飛行證書。但中國駐菲律賓大使館22日發表聲明，此人與中國並無關聯，呼籲菲方在尚未完全查明事實之前，勿下定論。

菲律賓調查局2025年1月在巴拉旺省（Palawan）逮捕5名涉嫌偷拍機敏地點的中國籍人士；同年3月，調查局又在蘇比克灣（Subic Bay）灣口一座觀光小島上逮捕6名中國人和1名菲律賓人，指控他們偷拍海軍設施與船艦。

被問及軍方情報顯示境內是否仍有潛伏外籍間諜，崔尼代坦言無法提供人數評估，但強調菲律賓已不只從內部安全角度看待威脅，而是根據「全面群島防禦概念」（CADC），同時檢視來自內部和外部的安全風險。

崔尼代指出，軍方在CADC下，已強化與其他安全部門的協調與合作，包括移民、執法與情報單位，正是此種跨部會合作，使近來間諜行為得以及時查獲。

另一方面，位於南海現由菲律賓治理的中業島，地方政府17日宣布將發展「愛國觀光」，媒體記者詢問，如何避免中國船艦阻擾以及防止外國間諜偽裝成遊客登島。

崔尼代回應，國防部和軍方目前聚焦於與其他政府機構密切合作，以確保包括中業島在內的各地菲律賓民眾的安全。