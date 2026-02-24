不到一周兩起墜機！伊朗軍方直升機墜毀4死 殘骸濃煙畫面曝光

路透和美聯社等外媒24日引述據伊朗國營媒體報導，一架伊朗軍方直升機當天在伊朗中部伊斯法罕省墜毀，撞入一座蔬果市場，機上正、副駕駛以及地面上2名商販喪生。

該直升機在伊斯法罕省的多爾切（Dorcheh）墜毀並引發火災，其後由緊急救援人員撲滅。伊斯法罕省內設有伊朗一座重要空軍基地，該省核設施去年6月也曾遭美國在以伊戰爭期間襲擊。

該機當時正執行訓練飛行。伊朗國營電視台畫面可見殘骸和濃煙從事發市場竄出。伊朗官媒伊朗通訊社（IRNA）說，事發原因是「機件故障」。

這是不到一周內，伊朗發生的第2起墜機事故。上周，一架伊朗空軍的美製F-4戰鬥機才在訓練飛行時墜毀西部哈馬丹省，一名飛行員喪生。

專家指出，伊朗飛安紀錄不良，墜機事故頻繁，許多事故都涉及1979年伊斯蘭革命前購買的飛機，缺乏用於維護的備用零件。西方制裁導致伊朗飛機零件供應枯竭，伊朗政府和商業航空公司都依賴日益老舊的直升機和飛機機隊。