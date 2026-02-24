加薩戰後管理 專家：美國主導和平理事會是成敗關鍵

日前美國總統川普為監督加薩重建和未來治理工作，召開「和平理事會」首次會議。不同專家對於負責治理加薩的「技術官僚委員會」角色提出看法。智庫專家稱，和平理事會的運作將會是委員會治理成功的關鍵。

美國總統川普19日在華盛頓召開「和平理事會」（Board of Peace）首次會議，約20多名盟國領導人和外交官齊聚，討論如何在加薩戰爭停火後重建加薩，以及加薩200萬巴勒斯坦人民治理的問題。

和平理事會除了會部署一支完全由加薩人組成的5000人警察部隊，負責維護加薩地區安全外，另一個工作重點則是重振經濟活動、提供持續的緊急援助以及恢復基本公共服務。

負責執行這項任務者即是「加薩國家行政委員會」（National Committee for the Administration of Gaza）。

根據去年10月簽訂的停火計畫，加薩國家行政委員會已在今年1月成立。這是一個由巴勒斯坦「技術官僚」組成的過渡委員會。

加薩國家行政委員會將由15名技術官僚組成，預計將作為巴勒斯坦權力機構（Palestinian Authority，PA）在加薩當地的管理夥伴。沙斯（Ali Shaath）則為領導人，他過去曾擔任巴勒斯坦自治政府副部長。

管轄約旦河西岸的巴勒斯坦權力機構即是巴勒斯坦自治政府，自治政府主席為巴勒斯坦解放組織內最大政黨「法塔赫」（Fatah）領導人阿巴斯（MahmoudAbbas）。

歐洲對外關係委員會（European Council on ForeignRelations）高級政策研究員洛瓦特（Hugh Lovatt）接受「阿拉伯新聞報」（Arab News）訪問時說，委員會組織在這幾個月來始終未定；且儘管以色列堅持哈瑪斯和巴勒斯坦權力機構都不應參與戰後治理，但現在看來，委員會成員似乎包括許多巴勒斯坦權力機構前官員。

洛瓦特舉例說，未來負責內政和安全事務的委員，預計將是巴勒斯坦總情報局高級官員納斯曼（SamiNasman）。

洛瓦特進一步說，委員會還有其他幾位委員均來自人道主義和學術界，政治立場似乎不那麼鮮明。但由於哈瑪斯尚未解除武裝，以色列將會繼續阻止委員會委員進入加薩。

根據以色列「國土報」（Haaretz）報導，目前以色列以安全為由，禁止委員經由拉法邊界進入加薩。

洛瓦特表示，加薩現階段的日常行政管理仍依賴現有基礎。委員們目前只能待在埃及或遠距辦公，並在開羅接受和平理事會的訓練。這使得委員們在加薩當地行使權力的能力大幅限縮。

「全面解除哈瑪斯武裝」是川普20點停火計畫第二階段的核心條件，也是和平理事會的重要內容；但目前和平監督機制尚未落實。

「阿拉伯新聞報」說，哈瑪斯目前仍完全控制加薩當地的安全部隊、約4萬名公務員，以及武器裝備。

和平理事會加薩高級代表姆拉德諾夫（NickolayMladenov）告訴「阿拉伯新聞報」說，「我認為，現在只有3條路可走。」

「第1條路是重新點燃戰爭，而這是我們想避免的。」

「第2條路是維持加薩目前的分裂局面；但這比戰爭更危險。」

「第3條路是要求哈瑪斯放棄對加薩的文職控制、解除在加薩地區內的所有武裝，並建立一個新治理模式，以促進重建。」

報導表示，加薩走廊不論在地理上或政治上，都處於分裂狀態。以色列控制加薩一半以上的土地，並設立禁區，以阻止巴勒斯坦人完全進入或返回。多數巴勒斯坦人被限制在剩餘的西部海岸地帶。但由於以色列過去兩年的軍事行動，西部海岸居住地帶不斷縮小，管理也十分不穩定。

將來可能形成三角拉鋸。一邊是哈瑪斯殘餘的安全控制，一邊是被邊緣化的技術官僚委員會，還有一邊是通過拉法邊界進入的有限援助。

報導指出，對於這個技術官僚委員會最終是否能夠真正造福加薩的巴勒斯坦人，有些觀察家提出質疑。

由史丹佛大學客座教授創立的「未來倡議」（Initiate Futures）政策智庫高級專員胡笙（HannanHussein）警告說，這個技術官僚委員會「最終可能會落到有利於以色列的方式來執行管理」。

胡笙強調，「技術官僚委員會是否能成功，最終將取決於和平理事會是否能有效運作。畢竟，這個委員會是加薩和平前景與巴勒斯坦人利益脫節的現實產物。」

胡笙解釋說，如果遭受侵略的巴勒斯坦人在委員會中沒有發言權，要實現永久和平的可能性渺茫。委員會內需要有由下而上的自主權，而這是目前所缺乏的部分。

胡笙也對委員會缺乏獨立監督以及透明度問題表示擔憂。

然而，報導也指出，就目前而言，在所有有意治理加薩的巴勒斯坦機構中，此委員會似乎擁有最廣泛的支持，哈瑪斯和以色列原則上都同意成立此委員會。