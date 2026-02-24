快訊

印度國產「光輝戰機」事故頻傳 傳約30架全面停飛受檢

中央社／ 新德里24日專電
印度國產「光輝」（Tejas）戰機。 路透
印度國產「光輝」（Tejas）戰機月初發生衝出跑道的意外。印度多家媒體報導，印度空軍決定暫時讓所有正在服役中約30架此型戰機全部停飛，以進行全面性檢查。

一架單座光輝戰機7日在結束飛行訓練，返回古茶拉底（Gujarat）的空軍基地時，疑似接觸到因大雨導致鬆軟、泥濘的地面而衝出跑道，機身嚴重受損，但飛行員及時彈射，僅受輕傷無大礙。

針對這起事故，負責生產光輝戰機的印度斯坦航空有限公司（HAL）澄清，那架光輝戰機並未墜毀或發生任何事故，只是在地面出現「輕微的技術性問題」，並稱光輝MK1型（Tejas MK1）戰機仍是全世界最安全的戰機之一。

印度斯坦航空有限公司聲明提到，公司已展開標準作業程序，深入分析眼前的問題，並與印度空軍密切合作，以盡快解決問題。

截至目前為止，印度空軍並未就事故發表官方聲明，但新印度快報（The New Indian Express）指，印度空軍已經啟動對光輝戰機關鍵系統的全面性檢查，以確定造成事故的原因。

消息來源告訴印度新聞信託社（PTI），那架光輝戰機是因剎車失靈才衝出跑道，而整個機隊停飛受檢，通常是為了排除系統性故障，尤其是有關單位懷疑有如剎車失靈等潛在技術故障的情況下進行的。

這次的停飛，是針對目前在服役中的約30架光輝戰機，所做的全面性檢查。

光輝戰機近年事故頻傳，陸續發生幾起墜毀事件，2024年3月，一架光輝戰機參加完三軍聯合軍演「印度力量」（Bharat Shakti）後不久，墜毀在拉吉斯坦（Rajasthan）的傑薩墨（Jaisalmer）附近；去年11月的杜拜航展，一架光輝戰機在進行特技飛行展示時墜毀，飛行員不幸喪生。

印度斯坦航空有限公司接下印度空軍訂購的40架光輝MK1型戰機訂單，其中包括16架有初始作戰能力（IOC）的單座戰機、16架有全面作戰能力（FOC）的單座戰機、8架雙座教練機，目前已交機38架。

