公立國中只剩窮人與8＋9？私校門檻曝光 兩派網友掀論戰

美政府早警告！紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

拖吊10公里要10萬！蔣萬安怒轟「趁火打劫」 下令嚴查惡霸行為

金與正升北韓「黨中央部長」 專家：展現金正恩對她支持

中央社／ 首爾24日綜合外電報導
北韓領導人金正恩的胞妹金與正。美聯社
北韓領導人金正恩的胞妹金與正近年躍升為平壤最有權勢人物之一，不僅領導該國外交工作與核政策立場，近日更升任勞動黨中央委員會部長，專家認為這展現了金正恩對她的支持與賦權。

外界長期視金與正（Kim Yo Jong）為金正恩（KimJong Un）最信賴的副手之一，北韓官媒今天報導，她昨天已在執政黨勞動黨第9次代表大會晉升為黨中央部長，顯示她在平壤決策圈具有高度影響力。

金與正據信年近40歲，她在北韓對外事務中扮演要角，但外界對她的瞭解相當有限。

根據南韓政府資料，金與正出生於1980年代末，是金正恩父親、前任領導人金正日（Kim Jong Il）與他的第3位已知伴侶、前舞者高英姬（Ko Yong Hui）所生的3名子女之一。

金與正與她的哥哥金正恩一同在瑞士求學，2011年父親逝世後，金正恩繼承權力，金與正便迅速晉升黨內高層。

北韓當局經常以她的名義發表聲明，闡述外交政策或批評南韓與美國，使她儼然成為平壤的官方發言人。

脫北者出身的北韓研究學者安燦一（Ahn Chan-il）表示：「金與正是金正恩極少數能信任並倚賴的人之一。」

安燦一告訴法新社：「她也曾在金正恩與（美國總統）川普的新加坡及河內峰會上擔任工作層級官員，經驗豐富、歷練深厚。」

南韓慶南大學遠東研究所教授林乙哲（Lim Eul-chul，音譯）指出，金與正最近在黨內的升遷「相當於（內閣）部長級」，「明確展現（金正恩）對她的支持與賦權」。

外界也非常關注，北韓本次黨代表大會是否將提拔另一位與金正恩關係密切的女性，即他還是青少女的女兒金主愛（Kim Ju Ae，音譯）。

安燦一談到，金與正及其政治生涯的未來發展，「很可能取決於她未來5年與金主愛所建立的關係」。

