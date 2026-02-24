美計畫增加部署先進飛彈 菲軍方：助填補戰力缺口

快訊

中央社／ 馬尼拉24日專電

日前菲、美舉行雙邊戰略對話，同意美國菲律賓境內增加部署先進飛彈。菲律賓軍方今天對此表示歡迎，認為有助在軍事現代化過渡階段，填補戰力缺口。

菲律賓海軍南海事務發言人崔尼代（Roy VincentTrinidad）今天在記者會中指出，菲律賓武裝部隊（AFP）歡迎任何能學習操作現代武器的機會，包括飛彈系統。

崔尼代強調，此類合作是菲律賓在逐步完成軍事現代化計畫期間，填補戰力缺口的重要措施。

但他拒絕透露飛彈型號、數量以及部署地點等細節。

菲美第12屆雙邊戰略對話17日在馬尼拉召開，根據會後聯合聲明，美方將推動菲律賓武裝部隊及海岸防衛隊的現代化，及增加向菲律賓部署美國先進飛彈及無人系統。

另一方面，菲日相互准入協定（RAA）2025年9月生效，崔尼代表示，菲日防務合作將持續深化，目前正規劃日本陸上自衛隊參與菲律賓陸軍的堅盾（Salaknib）聯合演習，讓菲律賓軍隊能與日本的現代化部隊共同訓練。

至於即將於今年上半年登場的年度菲美「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習，崔尼代表示，演習的整體方向正是由單邊、雙邊逐步擴展至多邊合作，並在多領域作戰環境中，納入包括飛彈系統在內的現代化武器訓練。

美軍之前利用前幾次聯合演習的機會，把「泰風」（Typhon，又譯堤豐）中程陸基飛彈發射系統及「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）引進菲律賓，演習結束後部署到未被透露的軍事基地。

根據菲律賓媒體報導，這些系統迄今仍未被撤離，北京多次抨擊菲美軍事合作造成區域軍備競爭，提升緊張情勢。

對此，崔尼代今天反駁，區域不穩定的根源來自中國共產黨的持續戰爭敘事、迅速且具侵略性的軍事擴張，以及包括訊息戰在內的惡意影響行動，菲律賓推動溫和軍事現代化，是主權國家的理性作為。

