俄烏戰爭屆滿4年 澤倫斯基：普亭未達戰爭目標

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）4年前發動全面入侵時，意圖占領烏克蘭，但他未能達成這個目標和其他戰爭企圖。

法新社報導，在俄羅斯入侵屆滿4週年的視訊演說中，澤倫斯基補充表示，烏克蘭已準備好竭盡「一切」努力，以確保實現強大且持久的和平。

澤倫斯基說：「普亭沒有達成他的目標。他沒有擊垮烏克蘭人。他沒有贏得這場戰爭。」

他還說：「我們保全了烏克蘭，我們將竭盡所能實現和平，並確保正義得以伸張。」

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭引發的俄烏戰爭邁入第5個年頭，4年的戰火造成數十萬人死亡、迫使數百萬難民流離失所，成了自二次世界大戰以來歐洲死傷最慘重的衝突。

為了終結戰事的外交磋商目前仍持續進行。俄羅斯、烏克蘭與美國談判人員今年1、2月先後在阿布達比和日內瓦會晤。莫斯科持續要求基輔全面撤離東部頓巴斯（Donbas）地區，烏克蘭視此為無法妥協的關鍵癥結點。