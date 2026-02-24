英國前駐美大使捲艾普斯坦醜聞被捕 交保獲釋續調查

前英國駐美大使曼德森捲入美國已故性犯罪富豪艾普斯坦醜聞、涉嫌犯下公職行為不當，23日在倫敦遭逮捕，帶往警局偵訊，警方24日凌晨2時許聲明，曼德森已交保獲釋，調查持續進行。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）此前於倫敦時間23日傍晚5時許表示，在倫敦康登區（Camden）逮捕一名涉嫌犯下「公職行為不當」的72歲男性。在曼德森（Peter Mandelson）康登區住處外守候的英國媒體目擊，曼德森於24日凌晨2時返抵住處。

警方3日就曼德森在2009至2010年任商業大臣、首席大臣（相當於副首相）等要職期間，涉嫌犯下公職行為不當，展開調查。美國司法部近幾個月陸續釋出的「艾普斯坦檔案」透露，曼德森曾與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）分享政府機敏資訊和市場內線消息。

根據英國皇家檢察署（CPS）資訊，「公職行為不當」最重可處無期徒刑。

在曼德森於23日遭逮捕訊問前，警方已在倫敦康登區及英格蘭威爾特郡（Wiltshire）總計2處地址執行過相關搜索。曼德森於2024年12月獲任命為駐美大使，去年2月就任，但在9月即因為捲入艾普斯坦醜聞而遭解職。

「艾普斯坦檔案」呈現國際政商名流錯綜複雜、具倫理爭議的利益關係，並涉及部分歐洲國家王室成員。

英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）19日在他66歲生日當天，同樣因為涉嫌犯下公職行為不當，遭警方逮捕偵訊後釋回，過程前後長達逾10小時。

安德魯涉嫌在2001至2011年擔任英國貿易特使期間，與艾普斯坦等人分享政府機敏資訊和市場內線消息。警方持續調查工作。

出面指控艾普斯坦及其同夥性販運罪行的已故受害者朱弗里（Virginia Giuffre），她的家人在曼德森被捕後發表聲明提到，他們肯定英國政府採取有意義的行動、以應有的緊迫態度應對「艾普斯坦檔案」；這樣的做法與美國政府的「無作為」形成反差，這一點不容否認。

聲明強調，倖存者應得到透明、迅速的調查，以及真正的正義，無論案情涉及什麼人。

朱弗里生前曾指控艾普斯坦等人將她販運給安德魯，而安德魯首次與她發生性行為時，她仍未成年。

英國首相首席秘書瓊斯（Darren Jones）23日在國會下議院表示，政府將自3月初起，分階段發布曼德森駐美大使任命案相關內部文件，雖然部分文件受限於司法偵查程序，將暫時無法公開。