日本離台最近西端島嶼 日防相：規劃2030部署「新的飛彈部隊」

日本防衛大臣小泉進次郎今天表示，關於在沖繩縣與那國島部署新的飛彈部隊，目前規劃時程為2030年度，但仍可能依設施整備進度有所調整。

NHK報導，沖繩縣與那國町是距離台灣最近的日本最西端島嶼，防衛省正推動在當地配置新的飛彈部隊。

小泉在內閣會議後的記者會上表示，未來將透過居民說明會，向當地民眾充分仔細的說明。他指出，目前已開始針對與那國駐屯地東側的部隊部署，進行相關設施整備的基本檢討等前置作業。

對於實際部署時程，小泉說明，雖然未來可能因設施整備的工程進度出現變化，但現階段仍以2030年度為目標推動。

日本近年加速強化自衛隊在西南地區的部署，陸上自衛隊2016年在與那國島設置駐屯地，2019年在奄美大島與宮古島設置基地，2023年則在石垣島開設駐屯地。