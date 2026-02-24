快訊

開工日驚魂…北市文山區知名餐廳傳命案 一開冰櫃赫見女員工屍體

張榮發遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親現身法院

蘋果3月發表會倒數！iPhone 17e四大升級搶先看：前鏡頭、採用動態島

日本離台最近西端島嶼 日防相：規劃2030部署「新的飛彈部隊」

中央社／ 東京24日專電
日本近年加速強化自衛隊在西南地區的部署，陸上自衛隊2016年在與那國島設置駐屯地。 美聯社
日本近年加速強化自衛隊在西南地區的部署，陸上自衛隊2016年在與那國島設置駐屯地。 美聯社

日本防衛大臣小泉進次郎今天表示，關於在沖繩縣與那國島部署新的飛彈部隊，目前規劃時程為2030年度，但仍可能依設施整備進度有所調整。

NHK報導，沖繩縣與那國町是距離台灣最近的日本最西端島嶼，防衛省正推動在當地配置新的飛彈部隊。

小泉在內閣會議後的記者會上表示，未來將透過居民說明會，向當地民眾充分仔細的說明。他指出，目前已開始針對與那國駐屯地東側的部隊部署，進行相關設施整備的基本檢討等前置作業。

對於實際部署時程，小泉說明，雖然未來可能因設施整備的工程進度出現變化，但現階段仍以2030年度為目標推動。

日本近年加速強化自衛隊在西南地區的部署，陸上自衛隊2016年在與那國島設置駐屯地，2019年在奄美大島與宮古島設置基地，2023年則在石垣島開設駐屯地。

日本 飛彈 自衛隊

延伸閱讀

高市早苗內閣2.0就任 陸又崩潰！日因自民黨陷戰爭危機？回顧防衛、經濟安保大臣打臉流言

高市早苗內閣2.0啟動 他曝「指示書」3重點：雖沒寫出台灣但意義明顯

日本新內閣拍紀念照 小泉進次郎貼心1舉動…和高市早苗「宛如母子」互動掀議

進擊的小泉進次郎！任防衛大臣、拜會美防長、掃77%選票大勝 謝金河：高市後的潛力人物

相關新聞

英國前駐美大使捲艾普斯坦醜聞被捕 交保獲釋續調查

前英國駐美大使曼德森捲入美國已故性犯罪富豪艾普斯坦醜聞、涉嫌犯下公職行為不當，23日在倫敦遭逮捕，帶往警局偵訊，警方24...

日本離台最近西端島嶼 日防相：規劃2030部署「新的飛彈部隊」

日本防衛大臣小泉進次郎今天表示，關於在沖繩縣與那國島部署新的飛彈部隊，目前規劃時程為2030年度，但仍可能依設施整備進度...

四年戰爭 逐漸消逝的希望——前DW記者、烏克蘭士兵講述戰地心聲

說實話，我至今仍不明白這場戰爭為何爆發、為何持續至今、何時才能結束，以及為了讓戰爭結束我們要付出怎樣的代價…

槍手ChatGPT遭封鎖卻未通報 加拿大召見OpenAI高層

加拿大本月發生大規模槍擊案，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI雖在去年封鎖槍手帳號，卻未向警方通報。加拿大官員今...

傳13歲金主愛掌北韓飛彈總局 金正恩連任總書記 優先拚核武

南韓政府高層消息人士透露，政府22日獲得情報，北韓領導人金正恩13歲的女兒金主愛被任命為「飛彈總局局長」。另據北韓官方媒...

澤倫斯基重申不拿領土換停火 烏克蘭淪孤兒寡母之國

烏克蘭總統澤倫斯基最近受訪表示，俄羅斯總統普亭已啟動第三次世界大戰，烏克蘭不會為停火犧牲領土，唯有以強大的軍事與經濟力量...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。