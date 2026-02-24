四年戰爭 逐漸消逝的希望——前DW記者、烏克蘭士兵講述戰地心聲

說實話，我至今仍不明白這場戰爭為何爆發、為何持續至今、何時才能結束，以及為了讓戰爭結束我們要付出怎樣的代價。

在我看來，戰爭是某種陳舊的事物，是回到原始暴力邏輯的體現，而如今人類已經在討論移民火星了。

戰爭已經融入了我的生活

當戰爭蔓延到我的祖國時，我，一個從未拿起過武器的人，面臨著選擇：究竟是繼續做一名旁觀者，還是投身保衛祖國。我參軍的決定與其說源於責任感，不如說源於想掌握主動權的渴望——掌握主動，而不是成為歷史的犧牲品。

隨著時間推移，戰爭對我來說不再是抽象概念，而是變得極為切身。它已融入我的日常生活。我感覺不到自己有任何劇烈的心理轉變，或許是因為那些變化早已發生並成為習慣。我甚至無法再想像其他生活方式。

我的痛苦源自逝去的朋友與被摧毀的故鄉。我目睹了前線城市的慘狀。而每當基輔遭到攻擊時，我又會格外擔心。每次轟炸後，我都會詢問親人：「你們還好嗎？家裡還有電嗎？還有暖氣嗎？」

摧毀人們的不僅僅是戰鬥本身

摧毀人們的，不只是戰鬥本身。多年來，烏克蘭軍隊一直飽受各種問題困擾，而這些長期存在的問題正以比敵人更快的速度擊垮前線戰士。

烏克蘭軍隊出現的大規模逃兵現象，並不是因為士兵突然變得懦弱或喪失愛國心，而是因為前線戰士早已身心俱疲。疲憊不堪的部隊沒有被調回休整，反而被無限期延長部署，直到精神崩潰。

增援部隊不是遲遲不到，就是對即將到來的戰鬥毫無準備。

2023年冬天，我負傷從前線撤離時，我所在的30人排只剩5人，其他人都已經受傷或陣亡。

由於步兵短缺，決策者不得不將司機、炊事員、迫擊砲手、防空砲手、後勤人員調往步兵部隊，期待他們在缺乏必要作戰經驗的情況下堅守前線。然而，這些人同樣會受傷、陣亡或逃亡，因此兵力短缺的情況只會更加惡化。

人的耐力是有限的。如果輪換制度更規律，士兵能更頻繁地獲得休整；如果整個體系更加人道，我們在前線就不會陷入如此嚴峻的局勢。我們經常要求士兵成為英雄，但我們原本應該讓他們成為士兵——訓練有素、裝備精良、休息充足的戰士。

和平談判的幻象

士兵們對和平談判的看法與平民截然不同。在我接觸過的軍人中，很少有人認為和平談判對烏克蘭是真正的希望。那些關於可能停火的消息，創造了一個幻象，而這幻象與戰場上的現實幾乎毫無關聯。

對遠離前線的人而言，談判代表會晤的消息可能帶來錯覺，彷彿某種和平進程已經開始，彷彿解決衝突的希望比昨日更近了。人們或許會覺得「轉捩點」已然到來，和平或停火就在眼前。

然而，對身處戰場的人來說，一切都沒有改變。炮火依舊轟鳴，攻擊仍然繼續，無人機照樣盤旋，人們仍在死去。

我真希望自己是錯的。我想盡快回到家人身邊。但現實是，這場戰爭還會持續很長一段時間。

