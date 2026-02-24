槍手ChatGPT遭封鎖卻未通報 加拿大召見OpenAI高層

加拿大本月發生大規模槍擊案，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI雖在去年封鎖槍手帳號，卻未向警方通報。加拿大官員今天表示，將就此召見OpenAI高層，討論OpenAI的安全機制。

路透社報導，18歲的槍手魯特賽拉爾（Jesse VanRootselaar）2月10日在卑詩省（British Columbia）小鎮擊斃8人，之後飲彈自盡。OpenAI表示，去年曾以違反政策規定為由，封鎖魯特賽拉爾的ChatGPT帳號，但稱魯特賽拉爾違規的情況，沒有達到向執法機關通報的內部標準。

加拿大人工智慧部長索羅門（Evan Solomon）向媒體表示，OpenAI安全團隊的高階成員明天將從美國前來渥太華會面，「說明他們的安全機制、觸發升級通報的時機，以及向警方通報的門檻」。

OpenAI發表聲明證實將出席這場會議，並表示公司高層將與加拿大政府官員討論「我們整體的安全策略、現有的防護措施，以及將如何持續強化這些機制」。

OpenAI的聲明提到：「這是一場令人痛心的悲劇，我們正在竭盡所能，支持現正進行的調查。」

此案讓各界加強審視科技公司有哪些義務必須遵守，以向執法機關通報構成威脅的用戶活動。

警方表示，魯特賽拉爾出生時為男性，但自我認同為女性，並在6年前開始進行性別轉換，她過去曾因心理健康相關問題多次與警方接觸。這起槍擊案發生在卑詩省坦布勒嶺（Tumbler Ridge），這座小鎮位於加拿大洛磯山脈，人口約有2400人。

OpenAI先前表示，2025年6月，在系統偵測到魯特賽拉爾的帳號被標記為「濫用我們的模型以推進暴力活動」後，OpenAI便封鎖魯特賽拉爾的帳號。

OpenAI表示，公司曾考慮向警方報案，但判定這個情況沒有達到通報門檻，未構成迫切且可信的嚴重人身傷害風險。

OpenAI表示，槍擊案發生後，公司曾聯繫加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police），提供魯特賽拉爾使用ChatGPT的資訊。

加拿大皇家騎警高級警長克拉克（Kris Clark）也證實OpenAI在案發後曾聯繫警方，但未透露進一步細節。