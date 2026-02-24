俄烏戰爭邁入第5年 法新社整理5大關鍵時刻

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭引發的俄烏戰爭邁入第5個年頭，4年的戰火造成數十萬人死亡、迫使數百萬難民流離失所，成了自第2次世界大戰以來歐洲死傷最慘重的衝突。

以下是法新社整理的5大關鍵轉折點：

● 2022年2月24日：入侵開始

2022年2月21日，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）承認烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）地區獨立。自2014年來，兩地的親俄分離主義分子一直與烏軍交戰。

3天後的黎明，普丁宣布對烏克蘭發動大規模軍事進攻，他稱這是「特別軍事行動」，目的在讓烏克蘭「去納粹化」與「去軍事化」。

俄軍在烏克蘭南部與東北部迅速推進，但未能攻下首都基輔，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）在基輔領導抵抗行動。

歷經長達數個月的殘酷圍攻後，烏克蘭東南部港口城市馬立波（Mariupol）淪陷。接著，在白俄羅斯與土耳其舉行的首輪談判破裂。

● 2022年春天：布查大屠殺

俄軍撤離基輔郊區後，數百具遭即決處決的平民遺體被發現陳屍在布查鎮（Bucha）與周邊地區街道。烏克蘭指控俄軍犯下暴行，但俄羅斯否認對此負責。

包括法新社記者等多方目擊到的這些駭人景象，引發國際社會譴責，並啟動首次戰爭罪調查。

一年後，國際刑事法院（International CriminalCourt）於2023年3月17日以涉犯戰爭罪為由，對普丁發出逮捕令，指控他「非法地」將被占領區的烏克蘭兒童「驅逐」至俄羅斯。

● 2022年夏季到2023年冬季：烏克蘭反攻

自2022年夏季起，烏克蘭軍隊發動一連串反攻行動。在西方盟友提供的武器援助下，基輔收復東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區大片地區與南部重鎮赫松（Kherson）。東部城市巴赫姆特（Bakhmut）爆發曠日持久且血腥的戰鬥，如今已成了一片廢墟。

2023年6月，陷入苦戰的俄羅斯面臨另一起威脅，瓦格納（Wagner）僱傭兵團發起叛變，隊伍一度進軍到莫斯科，但隨後撤退。兩個月後，瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）死於離奇空難。

2023年夏天，烏軍在南部與東部再度發動攻勢，但未能突破俄軍防線。

● 2024年：俄羅斯在庫斯克緩慢推進

自2024年2月起，俄軍重新掌控前線主導權。儘管蒙受損失，莫斯科仍穩步推進，從兵源不足、彈盡援絕的烏軍手中奪下烏東數個據點。

2024年8月，烏軍跨越俄羅斯邊界，奪下西部庫斯克（Kursk）地區數百平方公里的土地。然而在北韓軍隊的協助下，俄羅斯於2025年3月將烏軍逐出。

俄羅斯對烏克蘭領土發動一連串致命無人機與飛彈攻擊，而美國向基輔交付的愛國者（Patriot）防空飛彈與F-16戰鬥機卻無法反擊。

2024年11月21日，俄羅斯對烏克蘭發動能搭載核彈頭的新型中程彈道飛彈「榛樹」（Oreshnik），擊中烏克蘭一座軍工廠。

2026年1月8日，俄羅斯第2度使用這款飛彈，擊中一處飛機修理廠。

● 2025到2026年：川普施展外交手段

美國總統川普重返白宮展開第2個任期時，宣布他與普丁已同意展開直接會談，震驚各界。

2月28日，在電視轉播的場合中，川普在白宮與澤倫斯基爆發激烈口角，甚至揚言將切斷對烏克蘭的軍事援助。

川普對基輔與莫斯科都呈現搖擺不定的態度。11月，他提出烏克蘭計畫草案，內容包括烏克蘭割讓領土，以換取對基輔的安全保障，符合莫斯科的主要訴求。

為了持續施壓，俄羅斯發動一連串攻擊，癱瘓烏克蘭大部分的能源網絡，導致數以十萬計的民眾在寒冬中摸黑受寒。烏克蘭則以攻擊俄羅斯的煉油廠作為反擊。

外交磋商仍持續進行。2026年1月與2月，俄羅斯、烏克蘭與美國談判人員先後在阿布達比和日內瓦會晤。莫斯科持續要求基輔全面撤離東部頓巴斯地區，烏克蘭視此為無法妥協的關鍵癥結點。