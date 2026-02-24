快訊

擁抱交棒！柯建銘卸「萬年總召」 蔡其昌接掌民進黨團

台大醫院傳火警！外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

川普國情咨文演說壓力爆棚！不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

巴拿馬總統下令 接管李嘉誠長和經營的兩個港口

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
長江和記實業旗下巴拿馬港口公司（PPC）的貨櫃碼頭。路透
長江和記實業旗下巴拿馬港口公司（PPC）的貨櫃碼頭。路透

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）下令臨時接管長江和記實業旗下子公司在巴拿馬所營運的兩個港口。巴拿馬憲法法院上個月裁定長江和記的港口特許經營權合約無效。巴國的最新舉動，成為美國與中國大陸在拉丁美洲代理人的角力進一步升級。

穆里諾周一（23日）發表談話指出，位於戰略要地巴拿馬運河的這兩座港口，現在管理和營運轉交給國家海事管理局，以「確保港口持續、安全和高效運作」。

穆里諾說，此次接管適用於港口內的可移動設備，「並不意味著所有權的喪失」。他表示，一旦導致接管的原因消失，政府將把包括起重機在內的資產歸還原所有人。除非設備出售給新買方，否則巴拿馬將支付相應補償。

長和在巴拿馬的子公司則是表示，接管行動屬於非法。當地媒體La Prensa引述的長和的聲明，指長和將就任何損害追究巴拿馬政府責任。La Prensa的報導指出，長和批評穆里諾政府在缺乏適當協調與透明度的情況下接管港口。

長和是香港富豪李嘉誠創辦的集團，公司一直抵制巴拿馬當局撤銷其兩個港口經營權的行動。巴拿馬的最新決定，也為李嘉誠將旗下43個全球港口資產，出售給由美國投資公司貝萊德（BlackRock）支持的投資團的相關交易，增添新的不確定性。

長和與貝萊德主導的投資團的港口交易，已經成為美中競爭的代表案件，也是長和面臨地緣政治最為複雜的交易之一。該交易去年3月宣布，若順利完成，長和可獲得超過190億美元現金。為了爭取北京方面批准，長和已邀請中國大陸國營企業中遠海運集團加入買方投資團。

穆里諾周一說，國家海事局已與馬士基旗下的APM Terminals，以及總部位於瑞士的地中海航運公司簽署合約，在過渡期內營運兩個接管的港口。他說，政府將啟動公開招標程序，以把兩座港口的運營特許權分別授予兩家不同企業。港口設備將進行估值，以決定後續安排。

本月稍早，長和曾警告馬士基，若這家北歐航運公司旗下的的碼頭事業試圖接手兩個港口的營運，長和將採取法律行動。

巴拿馬最高法院於1月撤銷長和的港口經營特許權。該判決受到華府讚揚，但引發北京不滿。

延伸閱讀

姓李了不起？駕駛追撞前車 司機「報上名號」：我姓李！身分笑翻全網

巴拿馬公告長和經營權合約無效 海事局接管港口

全球資金湧入拉美股市

瑞銀：大陸今年經濟增長目標可能設定在4.5%-5%

相關新聞

當俄羅斯重返國際賽場，誰為烏克蘭的尊嚴與和平買單？

俄烏戰爭已持續逾4年，至今仍未有停火跡象。但在運動界，俄羅斯似乎即將迎來勝利。2026年米蘭冬奧前夕，烏克蘭冬奧掌旗手、空架雪車運動員赫拉斯克維奇（Vladyslav Heraskevych）在賽前訓練期間配戴一頂印有22名夥伴頭像的頭盔，這些人都是因為俄羅斯入侵烏克蘭而遇難的運動員及教練。赫拉斯克維奇打算在正式比賽時繼續配戴這頂頭盔，但卻未能如願。

巴拿馬總統下令 接管李嘉誠長和經營的兩個港口

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）下令臨時接管長江和記實業旗下子公司在巴拿馬所營運的兩個港口。巴拿馬憲...

尹錫悅被判無期徒刑提上訴 盼釐清判決問題點

韓國前總統尹錫悅因內亂案在一審被判處無期徒刑，尹錫悅辯護律師團今天提起上訴，辯護團表示，有責任清楚留下這次判決問題點。內...

中年大叔只能開炸雞店？南韓逾百萬專業人才離職創業

在南韓街頭常見新開幕的炸雞、咖啡店及補習班，這現象反映當地的飲食風潮、升學壓力，背地裡也承載中年大叔的求生意志。韓國企業的雇用環境被稱為「懲罰年長者」，大批中年族群投入創業，近年從大企業跳出來的專業創業者已破百萬，分析說，這與經濟結構高度集中於財閥有關。

內亂案一審逃過死刑！ 南韓前總統尹錫悅今提出上訴

韓聯社報導，前南韓總統尹錫悅19日因內亂案一審被判無期徒刑，尹錫悅24日已透過律師提出上訴。

涉淫魔富豪艾普斯坦風波 澳洲紐西蘭表態、促廢安德魯英王位繼承權

澳洲總理艾班尼斯與紐西蘭總理盧克森今天相繼表態，支持廢除英國前王子安德魯的王位繼承權。澳洲政府今天也將致函大英國協各王國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。