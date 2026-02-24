巴拿馬總統下令 接管李嘉誠長和經營的兩個港口

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）下令臨時接管長江和記實業旗下子公司在巴拿馬所營運的兩個港口。巴拿馬憲法法院上個月裁定長江和記的港口特許經營權合約無效。巴國的最新舉動，成為美國與中國大陸在拉丁美洲代理人的角力進一步升級。

穆里諾周一（23日）發表談話指出，位於戰略要地巴拿馬運河的這兩座港口，現在管理和營運轉交給國家海事管理局，以「確保港口持續、安全和高效運作」。

穆里諾說，此次接管適用於港口內的可移動設備，「並不意味著所有權的喪失」。他表示，一旦導致接管的原因消失，政府將把包括起重機在內的資產歸還原所有人。除非設備出售給新買方，否則巴拿馬將支付相應補償。

長和在巴拿馬的子公司則是表示，接管行動屬於非法。當地媒體La Prensa引述的長和的聲明，指長和將就任何損害追究巴拿馬政府責任。La Prensa的報導指出，長和批評穆里諾政府在缺乏適當協調與透明度的情況下接管港口。

長和是香港富豪李嘉誠創辦的集團，公司一直抵制巴拿馬當局撤銷其兩個港口經營權的行動。巴拿馬的最新決定，也為李嘉誠將旗下43個全球港口資產，出售給由美國投資公司貝萊德（BlackRock）支持的投資團的相關交易，增添新的不確定性。

長和與貝萊德主導的投資團的港口交易，已經成為美中競爭的代表案件，也是長和面臨地緣政治最為複雜的交易之一。該交易去年3月宣布，若順利完成，長和可獲得超過190億美元現金。為了爭取北京方面批准，長和已邀請中國大陸國營企業中遠海運集團加入買方投資團。

穆里諾周一說，國家海事局已與馬士基旗下的APM Terminals，以及總部位於瑞士的地中海航運公司簽署合約，在過渡期內營運兩個接管的港口。他說，政府將啟動公開招標程序，以把兩座港口的運營特許權分別授予兩家不同企業。港口設備將進行估值，以決定後續安排。

本月稍早，長和曾警告馬士基，若這家北歐航運公司旗下的的碼頭事業試圖接手兩個港口的營運，長和將採取法律行動。

巴拿馬最高法院於1月撤銷長和的港口經營特許權。該判決受到華府讚揚，但引發北京不滿。