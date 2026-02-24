美泰金色眼鏡蛇軍演登場 日韓新加坡印尼等國參演

「金色眼鏡蛇演習」今天登場，這項聯合軍演始於1982年，目前是亞洲規模最大的軍演。駐泰美國大使館表示，第45屆金色眼鏡蛇軍演今天舉行開幕儀式，並指這項東南亞歷史最悠久的軍演，證明美泰兩國穩固關係。

駐泰美國大使館表示，2026「金色眼鏡蛇演習」（Exercise Cobra Gold）登場，並在泰國烏打拋（U-Tapao）海軍基地舉行軍演開幕儀式，共有30個國家參與。未來幾天，各國官兵將在泰國各地舉行實彈射擊、作戰、人道救災及消防等不同類型的演習。軍演預計持續至3月6日結束。

駐泰美國大使館透過新聞稿指出，2月24日至3月6日舉行的第45屆「金色眼鏡蛇演習」是由美國印太司令部和泰國皇家軍隊聯合主辦，這項東南亞歷史最悠久的演習彰顯美泰同盟穩定關係。

早前，泰國民族報（The Nation）於1月報導，今年「金色眼鏡蛇演習」將根據當前全球情勢，在陸地、海洋、空中、太空和網路空間等領域開展聯合行動。

報導引述泰國皇家軍隊總司令烏克里（UkritBoontanon）的說法指出，過去2、3年來，印太地區面臨的挑戰日益嚴峻，包括南海局勢緊張、地緣政治競爭、恐怖主義、人口販運和網路詐騙等跨國威脅，以及與氣候變遷相關的自然災害也更加頻繁。

曼谷郵報（Bangkok Post）曾報導，「金色眼鏡蛇演習」共有7個主要參演國，包括泰國、美國、新加坡、印尼、日本、韓國和馬來西亞，這些國家將組成演習的核心部隊。另外，中國、印度和澳洲將參與部分演習項目，越南和寮國將以觀察員身分參加，柬埔寨今年則不參與。