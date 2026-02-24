俄烏戰爭滿4年 澤倫斯基籲美國繼續挺烏抗普丁

快訊

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在國家遭俄羅斯全面入侵即將滿4周年之際，在美媒專訪中呼籲美國總統川普（Donald Trump）繼續「站在我們這邊」。

澤倫斯基今天在首都基輔（Kyiv）接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，美國應該與「1個民主國家站在一起，對抗一個人。這個人就是戰爭。（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）就是戰爭」。

澤倫斯基接著說：「如果他們真的想要阻止普丁，美國實力非常強大。」

當被問及是否認為川普對普丁施加了足夠的壓力，澤倫斯基回答：「沒有。」

他補充說：「我們不能讓他予取予求。因為他想占領我們。如果我們對他的要求照單全收，我們將失去一切，所有人都得逃離家園，或成為俄羅斯人。」

法新社報導，俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭，是歐洲自二次世界大戰以來最致命的戰爭。

這場戰爭已奪走數萬平民性命，兩國軍事人員傷亡更達數十萬之譜。烏國境內數百萬人逃至海外，大片地區因戰爭而殘破不堪。

