尹錫悅被判無期徒刑提上訴 盼釐清判決問題點

中央社／ 首爾24日專電
南韓前總統尹錫悅（中）19日在首爾中央地方法院出庭，因非法戒嚴被判內亂罪成立，處以無期徒刑。路透
南韓前總統尹錫悅（中）19日在首爾中央地方法院出庭，因非法戒嚴被判內亂罪成立，處以無期徒刑。路透

韓國前總統尹錫悅內亂案在一審被判處無期徒刑，尹錫悅辯護律師團今天提起上訴，辯護團表示，有責任清楚留下這次判決問題點。內亂特檢組也已開會，預計提起上訴。

尹錫悅原本被內亂特檢組求處死刑，19日一審宣判時，被判處無期徒刑。法院表示，這次案件核心在於尹錫悅派遣軍隊進國會，意圖癱瘓國會、引發暴動，不過因多數計畫失敗告終，考慮量刑後判為無期徒刑。

根據韓國媒體Newsis報導，尹錫悅方已經在今天向審理一審的首爾中央地方法院刑事合議第25部提交上訴狀。尹錫悅辯護團表示，「不僅在法庭紀錄上，將來在歷史紀錄面前，也有責任清楚留下此次判決的問題點，基於此責任，將釐清一審判決在事實認定上的錯誤及法律適用上的誤解。」

尹錫悅辯護團也強調，對於特檢組無理的起訴，以及衍生出來的一審判決及政治背景，「絕不保持沉默」。

另外，Newsis報導指出，對尹錫悅求處死刑的內亂特檢組昨天也已經召開會議，暫定將針對一審判決提出上訴。東亞日報也報導，據悉特檢方面也將於上訴期限26日前提交上訴狀。

尹錫悅被特檢組指控，與前國防部長金龍顯等人合謀，在沒有戰時、事變等國家緊急狀態徵兆之下，2024年12月宣布違憲、違法的緊急戒嚴令，以擾亂憲政秩序為目的發動暴動。

