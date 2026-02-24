快訊

軍購特別條例立院要動了 朝野簽字同意3月6日付委

鄭麗君：美最高法院判決不涉232條款 我方最優惠待遇不變

台中毒夫妻猛抽安非他命...4幼子宛如被關毒氣室 法院：令人憐惜

以色列加速擴大西岸屯墾 18國批實質併吞

中央社／ 利雅德23日綜合外電報導

針對以色列最近批准約旦河西岸土地登記等一連串措施，今天有18個國家發布聲明譴責以色列，指這是企圖併吞西岸土地、破壞巴勒斯坦建國前景。

法新社報導，以色列本月通過一系列由極右翼部長支持的計畫，包括啟動程序將西岸土地登記為「國有地」，並允許以色列人直接在當地購地。

發布聲明的18個國家，多數為歐洲或穆斯林國家。他們指出，這些措施「顯示意圖改變現狀，推動令人無法接受的實質併吞」。

聲明中強調：「此類行動是蓄意地直接打擊巴勒斯坦存續，阻撓兩國方案的實現。」

簽署聲明國家包括沙烏地阿拉伯、埃及、法國、西班牙、印尼、巴西和土耳其等。聲明也獲得阿拉伯國家聯盟（ League of Arab States）及伊斯蘭合作組織（Organization of Islamic Cooperation）兩位祕書長力挺，也取得巴勒斯坦自治政府的支持。

目前在約旦河西岸，除了有300萬巴勒斯坦人外，還有逾50萬以色列人居住在屯墾點和前哨區，而根據國際法，這些據點皆是違法。

以色列現任政府正加快擴大屯墾據點，在2025年破紀錄地批准52處新屯墾點。

以色列自1967年以來占領約旦河西岸。巴勒斯坦人尋求建立獨立國家，西岸是其領土的一部分，但目前西岸大部分土地都在以色列的軍事控制下。

延伸閱讀

在日本重現巴勒斯坦家鄉味，鷹嘴豆泥與炸豆泥餅的味覺記憶

美大使引聖經稱「以色列可占整個中東」 阿拉伯等14國撻伐

冬奧／指示避開以色列雪車隊 義國營電視台為失言致歉

NBA／詹姆斯明星賽訪問讚以色列 無視加薩苦難引發反彈

相關新聞

內亂案一審逃過死刑！ 南韓前總統尹錫悅今提出上訴

韓聯社報導，前南韓總統尹錫悅19日因內亂案一審被判無期徒刑，尹錫悅24日已透過律師提出上訴。

尹錫悅被判無期徒刑提上訴 盼釐清判決問題點

韓國前總統尹錫悅因內亂案在一審被判處無期徒刑，尹錫悅辯護律師團今天提起上訴，辯護團表示，有責任清楚留下這次判決問題點。內...

中年大叔只能開炸雞店？南韓逾百萬專業人才離職創業

在南韓街頭常見新開幕的炸雞、咖啡店及補習班，這現象反映當地的飲食風潮、升學壓力，背地裡也承載中年大叔的求生意志。韓國企業的雇用環境被稱為「懲罰年長者」，大批中年族群投入創業，近年從大企業跳出來的專業創業者已破百萬，分析說，這與經濟結構高度集中於財閥有關。

涉淫魔富豪艾普斯坦風波 澳洲紐西蘭表態、促廢安德魯英王位繼承權

澳洲總理艾班尼斯與紐西蘭總理盧克森今天相繼表態，支持廢除英國前王子安德魯的王位繼承權。澳洲政府今天也將致函大英國協各王國...

烏克蘭被俘朝鮮士兵想去韓國 首爾態度遲疑

烏克蘭軍隊在俄羅斯庫爾斯克地區俘獲兩名朝鮮士兵如今已過去一年多，但兩人的命運仍懸而未決。人權活動人士指責韓國政府…

莫斯科火車站爆炸襲警 1死2傷凶嫌當場喪命

俄羅斯內政部表示，1名男子今天凌晨在莫斯科（Moscow）市中心一輛警用巡邏車旁引爆爆裂物，造成1名警員殉職，另有兩人受...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。