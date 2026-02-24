以色列加速擴大西岸屯墾 18國批實質併吞

針對以色列最近批准約旦河西岸土地登記等一連串措施，今天有18個國家發布聲明譴責以色列，指這是企圖併吞西岸土地、破壞巴勒斯坦建國前景。

法新社報導，以色列本月通過一系列由極右翼部長支持的計畫，包括啟動程序將西岸土地登記為「國有地」，並允許以色列人直接在當地購地。

發布聲明的18個國家，多數為歐洲或穆斯林國家。他們指出，這些措施「顯示意圖改變現狀，推動令人無法接受的實質併吞」。

聲明中強調：「此類行動是蓄意地直接打擊巴勒斯坦存續，阻撓兩國方案的實現。」

簽署聲明國家包括沙烏地阿拉伯、埃及、法國、西班牙、印尼、巴西和土耳其等。聲明也獲得阿拉伯國家聯盟（ League of Arab States）及伊斯蘭合作組織（Organization of Islamic Cooperation）兩位祕書長力挺，也取得巴勒斯坦自治政府的支持。

目前在約旦河西岸，除了有300萬巴勒斯坦人外，還有逾50萬以色列人居住在屯墾點和前哨區，而根據國際法，這些據點皆是違法。

以色列現任政府正加快擴大屯墾據點，在2025年破紀錄地批准52處新屯墾點。

以色列自1967年以來占領約旦河西岸。巴勒斯坦人尋求建立獨立國家，西岸是其領土的一部分，但目前西岸大部分土地都在以色列的軍事控制下。