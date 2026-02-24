聽新聞
內亂案一審逃過死刑！ 南韓前總統尹錫悅今提出上訴
韓聯社報導，前南韓總統尹錫悅19日因內亂案一審被判無期徒刑，尹錫悅24日已透過律師提出上訴。
尹錫悅2024年12月宣布緊急戒嚴令引起軒然大波，不僅遭國會彈劾，更被特檢組起訴並求處死刑。
首爾中央地方法院在今年2月19日一審判無期徒刑。法院認定，本案關鍵在於尹錫悅下令軍方進入國會，企圖阻斷國會運作並以武力方式擾亂憲政秩序；雖然相關行動多數未能得逞，法院綜合考量犯罪結果與量刑因素後，最終判處無期徒刑。
