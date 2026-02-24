內亂案一審逃過死刑！ 南韓前總統尹錫悅今提出上訴

在南韓街頭常見新開幕的炸雞、咖啡店及補習班，這現象反映當地的飲食風潮、升學壓力，背地裡也承載中年大叔的求生意志。韓國企業的雇用環境被稱為「懲罰年長者」，大批中年族群投入創業，近年從大企業跳出來的專業創業者已破百萬，分析說，這與經濟結構高度集中於財閥有關。

2026-02-24 10:30