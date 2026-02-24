涉淫魔富豪艾普斯坦風波 澳洲紐西蘭表態、促廢安德魯英王位繼承權

澳洲總理艾班尼斯與紐西蘭總理盧克森今天相繼表態，支持廢除英國前王子安德魯的王位繼承權。澳洲政府今天也將致函大英國協各王國，帶頭敦促將安德魯從繼承順位中剔除。

綜合法新社和路透社報導，艾班尼斯（AnthonyAlbanese）表示，他已就安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）一事與英國首相施凱爾（Keir Starmer）溝通。安德魯與已故美國性犯罪富豪艾普斯坦（JeffreyEpstein）的往來細節曝光後，正因涉嫌在擔任公職期間行為失當而接受調查。

艾班尼斯指出，任何對王室繼承順位的變更都必須由英國發起，但需要獲得其他14個以國王查爾斯三世（King Charles III）為國家元首的大英國協王國同意。

他告訴澳洲廣播公司（ABC）：「澳洲一向走在前面，我們已確保每個人都知道我們的立場，我們今天也將致函其他王國，告知他們我們的立場。」

這位總理表示，他已致函澳洲各州和領地的首長，因為他們也需要同意對君主制度的這項變更。

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）的辦公室今天也透過聲明表示，紐西蘭政府將支持任何將安德魯從王位繼承順位中移除的提議。

盧克森告訴記者：「不論他們達成什麼樣的結論，我們肯定會支持…沒有人可以凌駕於法律之上。一旦調查結束，倘若英國政府決定將安德魯從繼承順位中移除，我們就會支持。」

艾班尼斯昨天致函施凱爾表示，澳洲政府會同意任何將安德魯．蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）從王室繼承順位中移除的提案，並形容安德魯所受的指控「非常嚴重」。

艾班尼斯告訴澳洲廣播公司，澳洲民眾對於艾普斯坦與公眾人物關係的揭露感到「厭惡」，他們希望政府能明確表達立場。

他說：「英王查爾斯已表示，現在必須依法行事。必須進行全面、公正且妥善的調查。」

查爾斯三世不僅是英國的君主和國家元首，也是澳洲及其他13個國家的元首。他去年已剝奪胞弟安德魯的王子頭銜，並將他逐出溫莎的住所。

已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的兒子安德魯在王位繼承順位上排名第8，位列他姪子哈利王子（Prince Harry）的女兒莉莉貝公主（PrincessLilibet）之後。

澳洲曾是英國殖民地超過100年，並於1901年獲得實質獨立，但從未成為一個完全的共和制國家。

在1999年的公投中，澳洲選民以些微差距投票反對廢除時任女王伊麗莎白二世作為國家元首的地位。