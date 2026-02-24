俄羅斯入侵重創基礎設施 烏克蘭重建估需18.7兆

快訊

中央社／ 基輔23日綜合外電報導

世界銀行等機構今天發布的報告指出，烏克蘭如要自俄羅斯入侵所造成的破壞中重建，恐需經費高達5880億美元（約新台幣18.7兆），此數字幾乎是烏克蘭2025年國內生產毛額3倍。

法新社報導，戰爭摧毀烏克蘭經濟，將許多城鎮夷為平地，迫使數百萬人流離失所。這項估計總額，比去年要高出12%。

去年冬季，俄羅斯對烏克蘭能源基礎設施發動毀滅性攻擊，導致數百萬人斷電。

自俄羅斯2022年2月入侵以來，烏克蘭的西方盟國已提供數千億美元援助，但基輔將其中大部分用於戰爭和維持經濟運作。

世界銀行（World Bank）、烏克蘭政府、聯合國和歐盟執委會（European Commission）聯合發布的報告指出：「恢復和重建的需求持續成長，預計未來十年將達5877億美元，接近烏克蘭2025年國內生產毛額（GDP）3倍。」

此數字是根據截至2025年12月31日的損失評估計算。自此之後，俄羅斯對烏克蘭電網發動更具破壞性的攻擊，包括以數波飛彈與無人機徹底摧毀一些發電廠。

據稱烏克蘭超過1/7的房屋，在戰爭中遭破壞或摧毀。

重建成本最高的是交通運輸部門，預計達960億美元，其次是能源和住宅，各約900億美元。

清理瓦礫和「爆炸物危害管理」（基本上是掃雷）將需要280億美元。

報告顯示，前線頓內茨克（Donetsk）和哈爾科夫州（Kharkiv）需要最多經費，重建首都基輔（Kyiv）則需超過150億美元。

根據德國基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for theWorld Economy）數據，自俄羅斯入侵以來，烏克蘭的西方盟友已提供超過4000億美元財務、軍事與人道援助。

歐盟1月表示計畫提供1060億美元貸款，主要用於支付烏克蘭軍事開支，其餘部分將用於一般預算。

烏克蘭 俄羅斯

