美稱中國核武庫快速擴張 籲北京加入新軍控協議

美國今天指控中國大幅擴充核武庫，並重申北京曾秘密進行核試，敦促中國應該加入未來的軍備管制條約。

法新社報導，華府表示，「新戰略武器裁減條約」（New START）已於本月5日到期，為達成一項「更好協議」鋪路，且應將中國納入其中。

新戰略武器裁減條約是美俄最後一項戰略核武限制協定，外界擔憂條約失效，恐引發全球加速核武競賽。

美國國務院助理國務卿葉奧（Christopher Yeaw）在日內瓦舉行的裁減軍備會議上表示，新戰略武器裁減條約存在嚴重缺陷，「未將中國前所未見、刻意、迅速且不透明的核武擴張納入考量」。

他說：「儘管北京堅稱事實並非如此，但中國在不受限制、缺乏透明度、且未說明意圖或最終目標的情況下，刻意大幅擴充核武庫。」

葉奧還說，「我們認為中國可能在未來4到5年內達到同等水準」，但未進一步說明「同等」的具體含義為何。

據諾貝爾和平獎獲獎組織「國際廢除核武運動」（ICAN）統計，俄羅斯與美國各自擁有超過5000枚核彈。而新戰略武器裁減條約在到期前，將美俄雙方部署核彈頭數量限制在各1550枚。

華府指控俄羅斯已突破此上限，而中國正迅速接近這個數字。

葉奧說：「北京正朝著在2030年前，擁有足以製造超過1000枚核彈頭所需的核裂變材料方向邁進。」

中方反駁稱：「中國的核武庫與擁有最大核武庫的國家不在一個量級。要求中國參與所謂的三邊會談，既不公平，也不合理，更不切實際。」

不過，一名不願具名的美國國務院資深官員透露，部分討論已在進行當中。

這名官員告訴記者，在新戰略武器裁減條約到期隔天，美中雙方代表團已在華府舉行一次「準備性」會議，預計明天將在日內瓦展開更具實質性的會談。

新戰略武器裁減條約到期，意味數十年來首次沒有條約限制全球最具毀滅性武器的部署，引發外界對新一輪軍備競賽的憂慮。

不過，葉奧認為，在俄羅斯據稱違反條約的情況下，對核彈頭與發射裝置的數量限制「已不再具有意義」。他也指控莫斯科協助「提升北京擴充核武規模的能力」。

葉奧還說，美國並未「放棄或忽視軍備控制」，強調「事實恰恰相反」。

他說：「我們的目標，是達成一項更好的協議，邁向一個核武更少的世界。」