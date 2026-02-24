莫斯科火車站爆炸襲警 1死2傷凶嫌當場喪命
俄羅斯內政部表示，1名男子今天凌晨在莫斯科（Moscow）市中心一輛警用巡邏車旁引爆爆裂物，造成1名警員殉職，另有兩人受傷。
法新社報導，根據俄羅斯內政部在通訊軟體Telegram發布的聲明，爆炸發生於當地時間凌晨0時5分，地點在薩維奧洛夫斯基火車站廣場（Savyolovskyrailway station square）。
聲明指出，這名攻擊者走近坐在巡邏車內的交通警員後，爆裂物隨即引爆。攻擊者當場身亡。
路透社報導，爆炸同時造成另外2名警察受傷。警方對此事件並未提供進一步說明或動機。
