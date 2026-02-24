金與正黨代會獲提拔 晉升北韓勞動黨部長

快訊

中央社／ 首爾24日綜合外電報導
北韓領導人金正恩的胞妹金與正。(美聯社)
北韓領導人金正恩的胞妹金與正。(美聯社)

北韓國營媒體今天報導，北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）的胞妹金與正（Kim Yo Jong）在罕見召開的執政黨黨代表大會上獲得提拔，升任為勞動黨部長。

北韓中央通信社（KCNA）報導，勞動黨中央委員會昨天將原任副部長的金與正晉升為部長。

數以千計的黨內菁英齊聚北韓首都平壤，參加每5年舉行一次的勞動黨黨代表大會，這場聚會將指導國家從外交到戰爭規劃等各項政策。

這場大會讓外界難得一窺封閉北韓的政治運作，也被普遍視為是金正恩展現權力掌控的舞台。

金與正長期以來一直是金正恩最親近的左右手之一，也是這個封閉政權中最具影響力的女性之一。

根據南韓政府資料，金與正出生於1980年代末，是金正恩父親、前任領導人金正日（Kim Jong Il）與他的第3位已知伴侶、前舞者高英姬（Ko Yong Hui）所生的3名子女之一。

金與正與她的哥哥金正恩一同在瑞士求學，2011年父親逝世後，金正恩繼承權力，金與正便晉升黨內高層。

2018年，金與正曾在平昌冬季奧運期間，在兩韓關係緩和之際訪問南韓。

平壤當局也經常以她的名義發表聲明，闡述北韓的立場或批評南韓與美國。

