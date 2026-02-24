捲入艾普斯坦醜聞 英前駐美大使曼德森被捕

去年2月至9月擔任英國駐美大使、執政黨工黨大老曼德森今天在倫敦遭警方逮捕。曼德森在2009至2010年任商業大臣、首席大臣（相當於副首相）等職務期間，涉犯下不當公職行為。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Polic）發言人表示，警方今天在倫敦康登區（Camden）逮捕一名涉嫌犯下「公職行為不當」的72歲男性，並將他帶往警局接受偵訊。本月稍早，警方已在康登區及英格蘭威爾特郡（Wiltshire）總計2處地址就本案執行相關搜索。

根據皇家檢察署（CPS）資訊，公職行為不當（misconduct in public office）最重可處無期徒刑。「公職行為不當」此一罪名涉及嚴重故意濫用權力或怠忽職守，且不當行為須與濫用公職賦予的權力或責任直接相關。

曼德森（Peter Mandelson）被捕以及警方的後續調查恐讓首相施凱爾（Keir Starmer）陷入更棘手的政治危機。施凱爾2024年12月任命曼德森為駐美大使；施凱爾坦言，當時他已知情曼德森與美國已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有私交、且雙方在艾普斯坦於2008年因為向未成年少女招攬賣淫而入獄後仍維持互動。

英國媒體近期揭露，在駐美大使遴選過程中，曼德森不斷受到優惠待遇，未遭嚴謹查核，儘管從媒體到公務系統皆曾就任用曼德森恐引發的政治風波提出警告。

在美國司法部近幾個月陸續釋出「艾普斯坦檔案」、呈現曼德森歷年與艾普斯坦的互動細節後，施凱爾起初仍堅稱，當初任命曼德森為大使，是因為曼德森未誠實全盤交代自己與艾普斯坦的關係。

近日因為曼德森案而去職的英國政府官員包括當時力薦曼德森為駐美大使的首相府幕僚長麥斯威尼（Morgan McSweeney）。麥斯威尼被視為助施凱爾領導工黨在2024年7月贏得國會大選、於睽違14年後再度取得執政權的一大功臣，也是施凱爾極倚重的幕僚。

祖父輩也曾擔任工黨政府大臣的曼德森則是所謂中間路線「新工黨」（New Labour）的靈魂人物之一，是工黨資深重量級人士。「新工黨」的知名代表人物包括前首相布萊爾（Tony Blair）。布萊爾於1997年領導工黨贏得大選，在幕後操盤的曼德森被視為功不可沒，後續擔任多項政府要職。

根據「艾普斯坦檔案」，曼德森不僅曾與艾普斯坦分享英國政府內部文件和機敏資訊，以利艾普斯坦運用內線消息進行「精準理財投資」，更曾向艾普斯坦友人獻策，該如何向英國政府大臣級官員、也就是曼德森的同僚施壓，以確保財務利益。

相關行為包括在2008年金融危機爆發後，曼德森提前向艾普斯坦透露歐盟擬對歐元區執行的數千億紓困計畫，以及英國政府的資產出售和稅制變更規畫細節。

曼德森另曾透過電郵建議摩根大通集團（JP MorganChase）執行長戴蒙（Jamie Dimon），應就英國政府於金融危機後擬提高對銀行家績效獎金徵收的稅賦，向時任財政大臣達林（Alistair Darling）「溫和施壓」。

此外，檔案揭露艾普斯坦曾在2000年代初期向曼德森匯款總計7萬5000美元（約新台幣236萬元），但曼德森聲稱他不記得收過相關款項。

艾普斯坦另曾資助曼德森的同性伴侶、後來成為他配偶的達席瓦（Reinaldo Avila da Silva）1萬英鎊（約新台幣42萬元），當時曼德森已是英國政府大臣級官員。

曼德森遭解除大使職務後，曾在今年1月接受英國廣播公司（BBC）專訪時說，他未能認知到艾普斯坦駭人的性犯罪全貌，因為他本身是同性戀者。這樣的說法引發軒然大波，曼德森後來為此公開道歉。

英國內閣辦公廳（Cabinet Office）已就曼德森與艾普斯坦的互動展開內部調查，並與警方分享相關資訊。受在野黨及工黨部分國會議員施壓，首相首席秘書瓊斯（Darren Jones）今天在下議院證實，政府將於3月初發布曼德森駐美大使任命案相關內部文件，雖然部分文件受限於司法偵察程序，將暫時無法公開。

曼德森已於本月初宣布退出工黨、辭去國會上議院議員職務。受醜聞波及，曼德森於2010年淡出政壇期間（工黨在2010年5月的國會大選落敗）創立的戰略顧問公司Global Counsel，近日因為客戶陸續出走陷入營運危機，已進入第三方接管程序。

Global Counsel歷年客戶包括摩根大通、社群媒體平台TikTok、軟體科技公司帕蘭泰爾（Palantir）。曼德森在擔任駐美大使期間仍持有Global Counsel股份。