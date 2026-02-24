秘魯軍用直升機執行救災任務墜毀 致15人喪命
秘魯空軍今天表示，一架軍用直升機墜毀於國內南部的阿雷基帕（Arequipa）地區，造成機上15人死亡。
法新社報導，事發直升機昨天下午失去聯繫，經過大規模搜索後，秘魯空軍今天尋獲15名罹難者的遺體。
秘魯空軍的聲明寫道：「救難人員已經確認機上4位機組員和11名乘客罹難。」
乘客名單顯示有4位成年人，另外還有7名未成年人。
空軍提到，這架直升機當時正在阿雷基帕地區執行洪災救援任務。
秘魯相關當局已經成立調查委員會，以查明空難原因。
