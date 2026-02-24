美軍又空襲涉嫌運毒船 擊斃3人

美國軍方今天表示，美軍在加勒比海空襲一艘涉嫌運毒的船隻，造成3名男子死亡。

路透社和「國會山莊報」（The Hill）報導，美軍南方司令部（U.S. Southern Command）在社群平台X上發文表示，這艘船隻「涉及毒品販運行動」。

聲明還說「3名男性毒品恐怖分子遭擊斃」，這次任務中沒有美軍人員受傷。

美國軍方自去年9月2日以來在加勒比海和東太平洋地區發動至少44次空襲，擊斃至少150名「毒品恐怖分子」。法新社引述死者所屬國家政府與家屬表示，許多罹難者是平民，其中不少是漁民。