美軍又空襲涉嫌運毒船 擊斃3人

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

美國軍方今天表示，美軍在加勒比海空襲一艘涉嫌運毒的船隻，造成3名男子死亡。

路透社和「國會山莊報」（The Hill）報導，美軍南方司令部（U.S. Southern Command）在社群平台X上發文表示，這艘船隻「涉及毒品販運行動」。

聲明還說「3名男性毒品恐怖分子遭擊斃」，這次任務中沒有美軍人員受傷。

美國軍方自去年9月2日以來在加勒比海和東太平洋地區發動至少44次空襲，擊斃至少150名「毒品恐怖分子」。法新社引述死者所屬國家政府與家屬表示，許多罹難者是平民，其中不少是漁民。

毒品 美軍 美國

延伸閱讀

闖海湖莊園遭擊斃…FBI揭死者為川普「鐵粉」家庭 家屬：他連螞蟻都不敢傷害

持槍夜闖川普海湖俱樂部遭擊斃 犯嫌身分疑曝光「才剛列失蹤人口」

美軍主導情蒐組助墨剿毒梟 國務院促美公民避難

川普在華府之際 男子闖海湖俱樂部遭擊斃

相關新聞

北韓接班人？傳13歲金主愛任飛彈總局長

朝鮮日報報導，南韓政府高層消息人士透露，政府廿二日獲得情報，北韓領導人金正恩十三歲的女兒金主愛被任命為「飛彈總局局長」。...

文攻武嚇 紐時：川普擬分2階段攻伊朗

紐約時報廿二日引述知情人士報導，若外交談判或「定點打擊」等針對性初步攻擊，仍無法使伊朗放棄核計畫，美國總統川普可能在未來...

德黑蘭高調備戰 情報圈耳語大增

就美國總統川普近期可能攻伊，伊朗外交部發言人貝卡伊廿三日對外媒表明，侵略行徑就是侵略行徑，伊方擁有自衛權，將強力回應。

美主導 墨軍方擊斃毒梟「金髮男」

墨西哥當局廿二日證實，綽號「金髮男」的六十歲大毒梟歐塞奎拉，在墨國維安部隊發動的突襲行動中死亡。消息人士指稱，此一鎖定歐...

警察變毒販 歐塞奎拉凶殘難捉摸

六十歲的墨西哥大毒梟歐塞奎拉廿二日身亡。渾號「金髮男」的他是「哈里斯科新世代」集團首腦，十年就坐大為跨國販毒網絡，美國國...

民調低迷 川普今發表國情咨文

美國總統川普廿四日將發表國情咨文。美聯社廿二日報導，該演說被視為共和黨在十一月期中選舉前的一個風向球。而民調顯示，他及其...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。