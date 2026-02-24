大毒梟遭擊斃後 墨西哥國家衛隊至少25人遇襲亡

墨西哥官員今天指出，大毒梟歐塞奎拉昨天因為安全部隊發動突襲而負傷身亡後，哈里斯科州（Jalisco）發生多起攻擊事件，導致國家衛隊（National Guard）25位成員喪命。

歐塞奎拉（Nemesio Oseguera Cervantes）曾擔任警察，後來成為惡名昭彰的「哈里斯科新世代」（Jalisco New Generation）販毒集團首腦。

歐塞奎拉之死引發墨西哥一連串暴力事件，販毒集團成員封鎖各地道路，焚燒汽車並進行報復性攻擊。

墨西哥安全部長賈西亞（Omar Garcia Harfuch）於記者會表示：「我們正密切關注該販毒集團內部任何可能引發暴力事件的反應動作或結構重組。」

「哈里斯科新世代」曾被指控向美國走私大量毒品，包括強效類鴉片止痛劑芬太尼。

美國總統川普（Donald Trump）今天也在社群媒體發文呼籲，墨西哥必須加強打擊販毒集團和毒品的力道。