烏克蘭被俘朝鮮士兵想去韓國 首爾態度遲疑

烏克蘭軍隊在俄羅斯庫爾斯克地區俘獲兩名朝鮮士兵如今已過去一年多，但兩人的命運仍懸而未決。人權活動人士指責韓國政府在此問題上行動遲緩。

這兩名朝鮮士兵已請求移居韓國。在朝鮮，他們可能因被活捉而受到懲處。“我回去活不了。其他人都引爆炸藥自盡了，只有我沒做到，”其中一人對韓國《韓國日報》表示。

聯合國方面也已介入。聯合國朝鮮人權狀況特別報告員今年2月表示，烏克蘭應遵循國際准則，不應將戰俘送回一個可能對其實施酷刑的地方。

另一名士兵對韓國《韓國日報》表示“如果他們願意接收我，我會非常感激；如果不願意，我也沒辦法了”。

在朝鮮，戰俘可能被視為叛徒

人權活動人士和脫北者向德國之聲表示，朝鮮軍事教義明確禁止士兵投降。

“朝鮮政權曾命令士兵，一旦面臨在烏克蘭被俘的風險，就要自殺，”上世紀90年代以青少年身份逃離朝鮮的金恩靜(Kim Eun Jin)對德國之聲說：“這兩個人沒有遵守命令，他們沒死成，即便他們曾試圖自殺。”

金恩靜說，目前無法確定政權將如何對待這些未按命令自盡而被俘的士兵，因為這種情況此前從未發生過。“但我猜測，他們會被視為叛徒，”她說，“而且不僅是他們本人，他們的家人也會受到懲罰。”

對脫北者的清算或延續數代

在接受采訪時，這兩名士兵表示，他們並不懼怕在烏克蘭作戰，但清楚一旦被俘，其家人可能會遭殃，因為平壤反復向他們灌輸這樣一種觀念：“一個叛逃者，會連累三代人受罰。”

致力於幫助朝鮮難民的“自由韓國協會”成員彼得·吳（Peter Oh）表示：“歷史上，在朝鮮戰爭期間及戰後，被遣返的戰俘據稱會被強迫勞動，並被歸類為敵對分子。”

吳說：“這些被拘押者很可能擔心，如果回國，會遭遇類似的後果。”他補充道：“他們的家屬確實可能面臨報復。但朝鮮政府也可能避免采取極端措施，以防引發國際社會的關注。”

韓國總統李在明是否擔心激怒平壤？

根據韓國憲法第三條，朝鮮人仍被視為韓國公民，並被允許在韓國居住。然而，自兩名士兵被俘已一年多，韓國政府似乎並不急於接收這兩名戰俘。

吳表示：“拖延原因在於烏克蘭、俄羅斯、朝鮮和韓國之間錯綜復雜的國際法和外交關系。”

“盡管韓國政府在原則上表達了關切，但並未采取直接行動，”他說，“這很可能是出於敏感的地緣政治考量。”

目前，韓國總統李在明顯然希望改善與平壤關系。吳還指出，韓國憲法第四條強調“與北方保持和平關系”。

“我們的立場是，不論憲法如何解釋，這些士兵都有權基於自身意願，向韓國或第三國尋求庇護”。

“我不認為他們已經盡力了”

圍繞這兩名士兵命運的首爾—基輔磋商似乎已陷入停滯。韓國統一研究院2月9日發布的一份報告指出，“韓國與烏克蘭領導人之間的直接溝通至關重要”，才能打破僵局。

若無法達成某種協議，烏克蘭可能有義務將這兩名士兵移交給俄羅斯。

朝鮮方面尚未就這兩名在烏克蘭的戰俘公開發表評論，但不排除私下已展開接觸。

平壤為俄烏戰爭陣亡士兵家屬新建住宅

金恩靜表示，烏克蘭完全可以釋放這兩人，而且“國際法中也沒有任何規定”禁止他們前往韓國。“他們一直說這是一個‘復雜問題’，但我不認為他們已經盡最大努力，”她在談及韓國政府時說道。

“李在明總統、統一部和外交部似乎更關心不要激怒金正恩，而不是把這兩個人帶到韓國，”她說。

“如果問題只是關乎他們的人權，他們早就已經到這裡來了，”她說道，“看起來政府幾乎是在尋找理由，不讓他們來。”

