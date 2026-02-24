中東情勢緊張 美國下令駐黎巴嫩大使館非緊急人員撤離

在美國總統川普威脅攻擊伊朗之際，美國政府今天下令駐黎巴嫩首都貝魯特的非緊急人員撤離。

法新社報導，一位美國國務院高階官員不具名指稱：「這是為了確保我們人員安全的暫時措施，同時維持我們運作及協助美國公民的能力。」

伊朗與黎巴嫩什葉派伊斯蘭組織真主黨（Hezbollah）關係密切，並且支持巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）。

在哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列後，以色列曾對黎巴嫩發動空襲，重創真主黨，包括擊斃其領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）。